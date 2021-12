Pred poslanci debirokratizacija in avdiovizualne medijske storitve

V nadaljevanju seje DZ so med drugim obravnavali predlog zakona o debirokratizaciji, novelo zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah ter novelo zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije. Glede predlaganih rešitev za debirokratizacijo so poslanci razdeljeni, zlasti pri predlaganem elektronskem vročanju in vzpostavitvi Uradnega registra RS. Predlogu novele o medijskih storitvah so poslanske skupine večinoma naklonjene, predlog zakona o ravnanju z odpadki pa je končal pot v državnem zboru.

icon-expand Državni zbor FOTO: Bobo

Poslanci so bili na današnji drugi obravnavi razdeljeni glede podpore rešitvam v predlogu zakona o debirokratizaciji, zlasti pri predlaganem elektronskem vročanju in vzpostavitvi Uradnega registra RS. Koalicija predlog podpira, del opozicije je proti. Obstoj potrebe po debirokratizaciji v Sloveniji je jasen, je v imenu predlagatelja menila državna sekretarka v kabinetu predsednika vlade Katja Triller Vrtovec. Paketni način priprave poenostavitev – predlagani zakon bi spremenil 14 zakonov – je po njenih besedah edini možen. S tem zakonom se bo proces debirokratizacije šele začel, je dejala, sledili naj bi novi paketi. DZ je na današnji drugi obravnavi predloga razpravljal o predlogih dopolnil k dvema členoma, ki so ju vložile opozicijske poslanske skupine. Stranke Levica, LMŠ in SD so predlagale črtanje člena, ki predvideva možnost vročanja dokumentov v elektronski obliki (po predlogu bo lahko oseba dokumente prejela, če bo v registru stalnega prebivalstva prijavila elektronski naslov in če bo elektronski naslov v ustreznem registru prijavil tudi pristojni organ). Nataša Sukič (Levica) je menila, da bi bilo lahko vročanje na navadno e-pošto, in ne v varen elektronski predal, zaradi možnosti vdora nevarno, in poudarila, da se bo uvedla fikcija vročanja in ne bo dokaza, da je bil dokument vročen. Tudi Rudi Medved (LMŠ) je izpostavil vprašanje varnosti in poudaril, da bo vso odgovornost nosil državljan. Direktor Finančne uprave RS (Furs) Ivan Simič je dejal, da je predlagana možnost prostovoljna. Sicer pa fikcija vročitve v davčnih postopkih obstaja 14 let, težav je zelo malo, je dejal in navedel, da bo moral organ po predlogu, če se bo pojavil dvom o prejemu, dokazati vročitev, in če je ne bo mogel, bo moral dokument vročiti s povratnico. Mojca Škrinjar (SDS) je menila, da bo možnost elektronskega vročanja pomenila veliko poenostavitev za vse, ki si bodo to želeli. Glede varnosti je dajala, da se lahko tudi s fizičnim poštnim nabiralnikom zgodi marsikaj in da lahko hekerji vdrejo v različne sisteme, tako kot so npr. vdrli v ameriški Pentagon. Tudi Jožef Horvat (NSi) je izpostavil, da bo takšno vročanje prostovoljno in da predlog zakona dovolj podrobno opredeljuje možnosti vročitve.

V LMŠ, SD, Levici in NeP pa z dopolnilom predlagajo, da bi se namesto Uradnega registra RS, v katerem bi bila objavljena uradno prečiščena besedila veljavnih državnih predpisov, uvedel Register pravnih aktov lokalnih skupnosti. Kot pravijo, je na državni ravni že vzpostavljen Pravno-informacijski sistem in po njegovem vzoru bi bilo treba urediti tudi sistem za zagotavljanje podatkov o občinskih pravnih aktih. Medved (LMŠ) je menil, da bi bil uradni register popolnoma nepotreben, saj da avtentičnost predpisov že zagotavlja Uradni list RS, ter da bi šlo za birokratiziranje in dodatno obremenjevanje vseh pravnih služb. Triller Vrtovčeva je očitke zavrnila in med drugim dejala, da bo uradni register upravljal Uradni list RS in da bo to njegova četrta zbirka (poleg uredbenega in razglasnega dela uradnega lista ter objave mednarodnih pogodb). Poudarila je, da bo za objave v uradnem registru veljalo načelo zaupanja in da se bodo državljani lahko zanesli nanje. Predlog zakona v prvem delu spreminja in dopolnjuje 14 zakonov, ki segajo na področja registra prebivalstva, splošnega upravnega in davčnega postopka, športa, agrarnih skupnosti, kulture, sodnih izvedencev, tolmačev in cenilcev, integritete javnih uslužbencev in ohranjanja narave. V drugem delu zakona je predvidena razveljavitev zakonov in podzakonskih predpisov, izdanih na njihovi podlagi, ki se ne uporabljajo več.

icon-expand Državni zbor FOTO: Shutterstock

Poslanske skupine večinoma naklonjene predlogu novele zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah Nepovezani poslanci želijo s predlogom novele zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah, ki ga je DZ obravnaval v nadaljevanju seje, prenesti v zakon evropsko direktivo. Podoben je predlogu vlade, ki je bil po vetu DS ob vnovičnem odločanju v DZ zavrnjen. V njem pa ni več določb o ustanovitvi sklada za evropsko avdiovizualno produkcijo. Prav tako je umaknjena uvedba posebnega prispevka, namenjenega za razvoj produkcije evropskih avdiovizualnih del in ustanovitev posebnega proračunskega sklada za evropsko avdiovizualno produkcijo. Predlog denimo določa, da mora delež evropskih avdiovizualnih del obsegati najmanj 30 odstotkov celotnega števila del v katalogu ponudnika avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo v posameznem koledarskem letu. Delež slovenskih avdiovizualnih del pa mora obsegati najmanj pet odstotkov celotnega števila del v ponudnikovem katalogu. Predlog določa tudi zaščito otrok v avdiovizualnih medijskih storitvah in dostopnost avdiovizualnih medijskih storitev za invalide. Ponudniki avdiovizualnih medijskih storitev bodo v skladu s predlogom s sorazmernimi ukrepi, kot so denimo prevajanje v znakovni jezik, podnaslavljanje za gluhe in naglušne, govorjeni podnapisi in zvočni opisi, postopno in kontinuirano izboljševali dostopnost svojih storitev za invalide.