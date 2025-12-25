Prazniki poslancev in poslank: tradicija, novosti in pisanje knjige

Po včerajšnji, predvidoma zadnji letošnji, seji so poslanci za nekaj dni parlamentarne sobane zamenjali za domače. Ob tem pa bili, za razliko od večine neenotnih parlamentarnih debat, povsem usklajeni.

Urška Klakočar Zupančič pove: "Za praznike spet bom doma. Kot pravi tista znana pesem." Prav tako Jelka Godec: "Že dolgo vrsto let doma in za božič in za novo leto." Prav tako tudi Meira Hot in Nataša Avšič Bogovič.

Tako kot v parlamentu so si poslanci božično vzdušje pričarali tudi doma. Nekateri s prav posebnimi, predvsem pa nevsakdanjimi okraski. Vida Čadonič Špelič: "Že vnaprej vem, da bomo pri nas imeli žive jaslice. Ker oba muca, ko pogruntata, kako lepo je ležati in spati na svežem mahu, to z veseljem uporabljata. In potem so vse moje ovčke po tleh, kot da imajo kugo."

Različne okuse imajo pri okrasitvah. Avšič Bogovičeva ima doma smrekico v rjavih tonih, ker je, kot pravi, ta popularna, Godčeva pa ima že vrsto let iste okraske v beli in rdeči barvi. Tudi pri praznični kuhi nekateri eksperimentirajo, drugi stavijo na tradicijo. Tako Čadonič Špeličeva peče lešnikovo potico, Matej Tašner Vatovec pa je imel na meniju ribo s posebnimi prilogami.

Kot je povedala Hotova, se na Obali najbolj veselijo panetonetov in pince. Avšič Bogovičeva pa: "Tatarski biftek bo zagotovo na mizi in francoska solata. Predvsem bomo pa prvega januarja celotno družino povabili na tradicionalno sarmo."

Klakočar Zupančičeva pa: "Jaz ne kuham prav dobro, tako da prepustim drugim to umetnost, pospravim pa za vsemi." Razmišlja pa predsednica Državnega zbora o drugi umetnosti - da bi, kot pred dvema letoma, za praznike morda začela pisati novo knjigo. In navdih? Ta mandat je bil poln zanimivosti, tako da mislim, da bi morala enkrat vse pripetije, ki so se dogajale v teh skoraj štirih letih, zapisati, pravi.

Ob iztekajočem se mandatu pa bodo ti prazniki bržkone tudi zadnje nabiranje moči pred finišem parlamentarne volilne kampanje. V tem vzdušju tako letos tudi del voščil. Godčeva tako želi: "Blagoslovljene božične praznike, srečno v novem letu in pametna odločitev v marcu 2026."

Tašner Vatovec pa: "Nekaj počitka in miru tudi od politike. Potem pa da predvsem to, da bodo uveljavljali svojo pravico, ki jim je dana z ustavo, da gredo na volitve."

Glede na trenutni parlamentarni koledar pa se bodo poslanci sredi januarja vrnili v poslanske klopi.