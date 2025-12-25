Naslovnica
Prazniki poslancev in poslank: tradicija, novosti in pisanje knjige

Ljubljana , 25. 12. 2025 18.53 pred 1 uro 2 min branja 4

Avtor:
Kaja Kobetič
Urška Klakočar Zupančič

Poslanci si te praznične dni z oddihom bržkone nabirajo moči za prihajajočo volilno kampanjo pred marčevskimi parlamentarnimi volitvami. In s kom imajo - zunaj poslanskih klopi - debate čez praznike? Kdo prisega na tradicijo, kdo na novosti? Na mizi bodo imeli vse od lešnikove potice, rib, do tatarskega biftka. Kdo se bo lotil pisanja knjige? In v čem so si - neznačilno - povsem enotni?

Po včerajšnji, predvidoma zadnji letošnji, seji so poslanci za nekaj dni parlamentarne sobane zamenjali za domače. Ob tem pa bili, za razliko od večine neenotnih parlamentarnih debat, povsem usklajeni.

Urška Klakočar Zupančič pove: "Za praznike spet bom doma. Kot pravi tista znana pesem." Prav tako Jelka Godec: "Že dolgo vrsto let doma in za božič in za novo leto." Prav tako tudi Meira Hot in Nataša Avšič Bogovič.

Tako kot v parlamentu so si poslanci božično vzdušje pričarali tudi doma. Nekateri s prav posebnimi, predvsem pa nevsakdanjimi okraski. Vida Čadonič Špelič: "Že vnaprej vem, da bomo pri nas imeli žive jaslice. Ker oba muca, ko pogruntata, kako lepo je ležati in spati na svežem mahu, to z veseljem uporabljata. In potem so vse moje ovčke po tleh, kot da imajo kugo."

Različne okuse imajo pri okrasitvah. Avšič Bogovičeva ima doma smrekico v rjavih tonih, ker je, kot pravi, ta popularna, Godčeva pa ima že vrsto let iste okraske v beli in rdeči barvi. Tudi pri praznični kuhi nekateri eksperimentirajo, drugi stavijo na tradicijo. Tako Čadonič Špeličeva peče lešnikovo potico, Matej Tašner Vatovec pa je imel na meniju ribo s posebnimi prilogami.

Kot je povedala Hotova, se na Obali najbolj veselijo panetonetov in pince. Avšič Bogovičeva pa: "Tatarski biftek bo zagotovo na mizi in francoska solata. Predvsem bomo pa prvega januarja celotno družino povabili na tradicionalno sarmo."

Klakočar Zupančičeva pa: "Jaz ne kuham prav dobro, tako da prepustim drugim to umetnost, pospravim pa za vsemi." Razmišlja pa predsednica Državnega zbora o drugi umetnosti - da bi, kot pred dvema letoma, za praznike morda začela pisati novo knjigo. In navdih? Ta mandat je bil poln zanimivosti, tako da mislim, da bi morala enkrat vse pripetije, ki so se dogajale v teh skoraj štirih letih, zapisati, pravi. 

Ob iztekajočem se mandatu pa bodo ti prazniki bržkone tudi zadnje nabiranje moči pred finišem parlamentarne volilne kampanje. V tem vzdušju tako letos tudi del voščil. Godčeva tako želi: "Blagoslovljene božične praznike, srečno v novem letu in pametna odločitev v marcu 2026."

Tašner Vatovec pa: "Nekaj počitka in miru tudi od politike. Potem pa da predvsem to, da bodo uveljavljali svojo pravico, ki jim je dana z ustavo, da gredo na volitve."

Glede na trenutni parlamentarni koledar pa se bodo poslanci sredi januarja vrnili v poslanske klopi.

poslanci prazniki

Ustavna zavrnitev vladnega poskusa omejitve dvoživk v zdravstvu odmeva

Obiskuje osamljene: 'Tale naš župnik je nekaj izjemnega!'

KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Lenart Čaubi
25. 12. 2025 20.44
Vodeb ji je voščil vesel božič upa,da ga ne bo sodno preganjala.
Odgovori
0 0
Vera in Bog
25. 12. 2025 19.53
Kakorkoli tale Urška dobro pleše. Je žurerka :)
Odgovori
-1
0 1
JApajaDAja
25. 12. 2025 20.24
Nič narobe,če to počne v prostem času...samo v službi in na protokolih pa le naj upošteva regule....
Odgovori
0 0
Veščec
25. 12. 2025 20.33
če ji Borko na kitaro špila,pa to
Odgovori
0 0
bibaleze
