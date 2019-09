Džamija v Ljubljani dobila uporabno dovoljenje

Džamija oziroma Islamski verski in kulturni center na Parmovi ulici v Ljubljani je danes prejela uporabno dovoljenje, je za 24ur.com potrdil tajnik Islamske skupnosti Nevzet Porić .

Do konca leta nameravajo zaključiti še vsa obrtniška dela. Na odgovore o tem, v kateri fazi so zaključna dela, kdaj bodo džamijo začeli uporabljati verniki in kdaj bo slovesna otvoritev, še čakamo.

Dovoljenje dobili skoraj 50 let od prvih pobud za gradnjo džamije

Objekt je zasnoval arhitekturni biro Bevk Perović arhitekti. Osnova verskega objekta je 24 metrov visoka kocka, ob katerem stoji 40 metrov visok minaret. V sklopu centra pa bo poleg prostora za molitev še umivalnica za obredno umivanje ter izobraževalni, administrativni in stanovanjski objekt.

Prve ideje za izgradnjo džamije v Ljubljani segajo v leto 1969, od takrat je bilo v igri več različnih lokacij za džamijo. Skupnost je zemljišče ob Kurilniški in Parmovi ulici v Ljubljani kupila decembra 2008, a je projekt nekoliko upočasnila kriza. Temeljni kamen so tako položili šele septembra 2013.

Sprva so predvidevali, da bo gradnja stala 22 milijonov evrov; od tega je 15 milijonov prispevala država Katar. Nato pa je zaradi pomanjkanja denarja gradnja zastala. V letu 2018 je Islamska skupnost pridobila skoraj 11 milijonov evrov novih sredstev za dokončanje investicije. Muftiju Grabusu in njegovi ožji ekipi je uspelo oblasti v Katarju prepričati, da ob že doniranih 15 milijonih evrov, s katerimi so zaključili prvo fazo gradnje, prispevajo še 10,8 milijona evrov. Vrednost celotne investicije z opremo vred je ocenjena na 35 milijonov evrov.