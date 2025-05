Džentelmenski motoristi v kravatah in z brki

Ste na cesti opazili gručo motoristov, ki so bili morda kar malce prelepo urejeni za motor - z elegantnimi telovniki, kravatami in do potankosti urejenimi brki? Da motoristi niso divjaki, ampak tudi gospodje, sporočajo. Že 13. leto zapored se jih je več kot 150 podalo na počasno, džentelmensko vožnjo z motorji za dober namen: ozaveščati o raku na prostati in duševnih stiskah moških. Gre sicer za mednarodno gibanje, karavana urejenih motoristov je zasedla ulice v več kot 110 državah po svetu.