E-branjevka: domač vrt spremenili v dober posel

Štiri tone dostavljenega sadja na dan. E-branjevka je ime, za katerim stoji družina, ki je pred desetimi leti dobro izkoristila svoj vrt. Gajbice sadja so dostavljali zaposlenim v podjetjih, ampak kaj, ko so se ta lansko pomlad zaprla. To je uspešna zgodba o družinskem podjetju, ki se je znalo prilagoditi. Potrditev pa so dobili tudi s tem, da so se prilagodile tudi stranke – in jim sledile.

