E dražbe – inovativen in enostaven način za nakup ali prodajo

Glede na to, da pri nakupovanju ali prodajanju s pomočjo dražbe ni nobenega tveganja in, da je nakup ali prodaja popolnoma varen, nas ne preseneča dejstvo, da so predvsem v zadnjem času dražbe zelo obiskane. Poleg prvotnega in glavnega namena, imajo te še več prednosti pred klasičnim nakupovanjem.

Razvoj in povečana udeležba na dražbah je botrovala temu, da so nam na voljo tudi E- dražbe. Kaj to pomeni? Pomeni to, da v kolikor želite prodati ali kupiti določen predmet, sedaj potrebujete samo povezavo do spleta, kajti to lahko storite iz domačega naslonjača. Da je še bolj zanimivo, pa dražbe potekajo v živo in je tako zagotovljena transparentnost in s tem omogočena prednost spremljanja vsakega premika na dražbi. Preko strani drazbe123.com tako lahko dražbo spremljate v živo, v vsakem trenutku vidite, koliko je zadnja cena in koliko je trenutnih ponudb ter po želji višate ceno ali odstopite od nakupa. Pristop k takšni dražbi je zelo enostaven in so pogoji za udeležbo predhodno objavljeni pri vsaki dražbi posebej.