Subvencioniranje e-koles: če ste kolo kupili prehitro, bo vloga zavrnjena

Že skoraj tri tedne je, od kar lahko prek družbe Borzen oddamo svojo vlogo za subvencionirana električna kolesa. Teh so prejeli že kar nekaj, s številko pa pravijo, da so zadovoljni in da so jo pričakovali.

"Na današnji dan smo prejeli v sklopu tega javnega poziva za e-kolesa 710 vlog," pojasnjuje Urška Kelan iz Borzena. "402 sta do danes obdelani, od teh jih je 21 zavrnjenih."

Vloge so bile zavrnjene zaradi prehitrega nakupa kolesa, saj subvencija velja le za nakupe, opravljene od 31. maja naprej. Drugi razlog pa so bili neustrezni pogoji javnega poziva. "Tukaj je predvsem treba poudariti, da morajo biti serijsko vgrajeni blatniki, dve luči in mora ustrezati e-pack standardu," še pravi Kelanova.

Ob tem je treba biti pozoren, da bodo vse naknadne vgradnje blatnikov in luči prav tako zavrnjene. Namen razpisa pa je spodbujanje dnevne mobilnosti. "Kupec lahko pričakuje do 500 evrov subvencije, tako da je želja, da se spodbudi, da vlagatelji vlagajo, da kupijo kolo in preidejo iz avtomobila na kolesa, mestno vožnjo," o namenih subvencij pravijo v Borzenu.

Prva izplačila tako pričakujejo v avgustu oziroma v 60 dneh od dokončnosti odločbe.

Kako izbrati pravo kolo?

Odločamo se lahko med mestnim, zložljivim ali tovornim električnim kolesom. Katera izbira je prava? "Mestna kolesa omogočajo večjo mobilnost predvsem, da lahko kupci pridejo na delo brez prometnih zamaškov. Zložljiva kolesa se lahko uporabljajo pri dnevni mobilnosti tako, da gre stranka oziroma kupec na oddaljeno parkirišče, odloži kolo in potem gre v službo," svetuje Luka Rezinger iz trgovine s kolesi A2U.

Tovorna kolesa v Sloveniji še niso tako pogosta, uporabljajo se za razvoz otrok v vrtec ali šolo oziroma pri dostavi znotraj mesta. Ljudje pa vsak dan kažejo več zanimanja za mestna in zložljiva kolesa. "Vsak dan vidimo vedno večji porast, tudi stranke so zadovoljne z izbiro, ki jo lahko dobijo. Pri nas je prodaja 10 do 20 koles, ki so predmet subvencije," dodaja Rezinger.

Kupci lahko svojo vlogo oddajo prek preprostega obrazca, do katerega dostopajo na spletni strani družbe Borzen, razpis pa bo odprt do porabe sredstev oziroma do konca leta.