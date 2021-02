E-mobilnost še nikoli ni bila tako dostopna

Volkswagen ID.3, kot nekdaj legendarna Hrošč in Golf, odpira novo poglavje v zgodovini mobilnosti. To nakazuje že njegova oblika. Ne le, da s svojim videzom daje vedeti, da bo prihodnost električna in trajnostna, njegove mehke oblike in povezane linije služijo tudi čisto praktičnemu namenu: izjemno nizek količnik zračnega upora pomembno prispeva k daljšemu dosegu, notranji prostor pa je zaradi namensko le za električne modele ustvarjene MEB modularne platforme optimalno izkoriščen. In ker električni avti ne potrebujejo motorja z notranjim zgorevanjem, menjalnika in posode za gorivo, je ves prostor, ki so ga nekoč zasedali ti elementi, zdaj na voljo potnikom v notranjosti.

Je pa ID.3 že v osnovi zasnovan tako, da je intuicija glavno vodilo pri uporabi avta. Na vprašanje “kako voziš tak avto”, je odgovor še bolj preprost: “se usedeš za volan, pritisneš na zavoro, prestaviš v D ali R in greš”. Ja, brez pritiskanja na gumbe daljinskega upravljalnika in brez pritiska na gumb za zagon motorja. Pravzaprav je v avtu vse podrejeno temu, da se uporabnik ne obremenjuje z ničemer, tudi s tistimi stvarmi, ki so bile doslej v avtomobilih vsakdanje, a so (po premisleku) v resnici povesem odveč.

Seveda je tudi ekonomična plat lastništva električnega avta eden od močnejših dejavnikov, ko se nekdo odloča za prehod na e-mobilnost. Ne le, da je elektrika cenejši energent od fosilnih goriv, temveč so tudi stroški vzdrževanja tovrstnih avtov precej nižji. Od tega, da so redni servisni posegi manj zahtevni (in posledično cenejši) in da so na sporedu le na vsake dve leti, ne glede na prevožene kilometre, do tega, da je zaradi preproste zasnove pogonske tehnike malo stvari, ki se lahko pokvarijo. Nikakor pa ne smemo pozabiti tudi na subvencije za električna vozila ter nižje davke in bonitete za službena vozila.

Tudi ko pridemo do polnjenja baterije, je brezskrbnost tisti občutek, ki so ga pri Volkswagnu namenili kupcem ID.3. Od tega, da je polnjenje kot postopek nekaj najbolj enostavnega, do tega, da kupcem omogočajo ogromno rešitev, da električna mobilnost postane del njihovega vsakdana. Ena od teh je znamka MOON, ki pod okriljem Porsche Slovenija zasebnim in poslovnim strankam ponuja individualne rešitve za vstop v e-mobilnost. Več kot 150 javnih polnilnih postaj v Sloveniji, ki so vključene v sistem MOON Charge, zagotavlja optimalno pokritost za brezskrbno vožnjo po Sloveniji. Storitev MOON Charge je preprosta za uporabo, saj je možno z eno kartico polniti na vseh polnilnicah vključenih v polnilni ekosistem (tudi pri partnerjih kot so Elektro Ljubljana – Gremo na elektriko itd.). Vsem, ki jih bo pot peljala v tujino pa bo prav prišla Volkswagnova polnilna kartica We Charge oziroma aplikacija We Connect ID., ki zajema več kot 150.000 polnilnih postaj, med drugim tudi uporabo super hitrih polnilnic Ionity, ki jih sicer najdemo tudi že v Sloveniji. Tudi tukaj boste lahko s pomočjo aplikacije nadzorovali porabo vašega avta, omogočili polnjenje ob najbolj optimalnih urah ali pa na daljavo segreli ali ohladili notranjost kabine Volkswagna ID.3.