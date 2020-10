E-vinjeta bo povezana z registrsko tablico, kršitelje bodo prepoznale kamere

Zakon o cestninjenju je bil sicer sprejel leta 2015 in daje celovito pravno podlago za cestninjenje osebnih in tovornih vozil, saj gre za vsebinsko zaokroženo celoto, ki v enem pravnem aktu ureja tako elektronski sistem cestninjenja kot tudi vinjetni sistem cestninjenja, pojasnjujejo na infrastrukturnem ministrstvu.

Na odboru DZ za infrastrukturo, okolje in prostor bo danes seja, na kateri bodo med drugim obravnavali novelo Zakona o cestninjenju. To je konec avgusta vlada že potrdila, novela pa omogoča uvedbo elektronskih vinjet s 1. decembrom leta 2021.

Elektronska vinjeta bo veljala leto dni od nakupa, kupili pa jo bomo lahko, tako kot sedaj, npr. na bencinskih črpalkah in po spletu. Delovanje elektronskih vinjet bo sila preprosto, brez naprav, samo prek registrskih tablic, ki jih bo prepoznal sistem kamer, ki na avtocestah že stojijo. Avtomobil, ki bo imel elektronsko vinjeto, bo tako imel prosto pot in vožnjo po avtocesti, kršitelje pa bodo prepoznali in kaznovali.

Številni poudarjajo, da bo sistem elektronskih vinjet pravičnejši, saj bo elektronska vinjeta za razliko od sedanje veljala leto od nakupa in ne le do 31. januarja, kot velja sedaj.

Elektronske vinjete sicer že uporabljajo vozniki na Madžarskem, Slovaškem, v Bolgariji in Romuniji. Dve vrsti vinjet, tako elektronsko kot nalepko, pa imajo v Avstriji in Moldaviji, medtem ko imajo samo nalepko, tako kot v Sloveniji, še v Švici in na Češkem.