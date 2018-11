e4 – skoraj ničenergijska hiša prihodnosti

e4 hiša – hiša z naravno in udobno bivalno klimo

Wienerberger je razvil koncept e4 hiše, ki v celoti izpolnjuje kriterije za gradnjo SNEH, hkrati pa ima velik poudarek tudi na trajnostni gradnji. Za investitorja koncept opečne e4 hiše prinaša veliko prednosti - predvsem pa optimalne stroške v celotni življenjski dobi stavbe in visoko raven kakovosti bivanja. e4 hiša omogoča zdrav, energetsko učinkovit in finančno dostopen dom ter odgovarja tudi investitorjem, ki željo zaščititi okolje in zagotoviti naravno klimo. Za svoje delovanje e4 hiša potrebuje zelo malo energije, preostanek potrebe po energiji pa proizvede sama iz obnovljivih virov iz neposredne bližine.

e4 hiša – najboljša, saj jo gradi 11 najboljših

Nosilec projekta Wienerberger je k sodelovanju povabil priznane proizvajalce materialov in izdelkov za opremo hiše, ki so kakovostni, tehnološko dovršeni in energetsko učinkoviti: Baumit, Bosch, Inles, Knauf Insulation, Petrol, Pipelife, Pomgrad, Porotherm, Semmelrock, Tondach in VELUX. Vsako podjetje, ki je soustvarilo e4 hišo, je strokovnjak na svojem področju. Skupaj z izbranimi materiali ustvarjajo ekonomičen, ekološki in energijsko učinkovit dom z emotivno vrednostjo po dostopni ceni.

Imeli smo sanje. Sedaj imamo hišo.

Želja po gradnji trajnega in toplega doma je družino Sušnik pripeljala do e4 hiše. Potrebnih bo še nekaj malenkosti in časa, da bo hiša postala dom, pravi Grega Sušnik, investitor prvee4 hiše: ''Glavni izhodišči, zaradi česar smo se odločili za tovrstno hišo, je združitev klasične gradnje z energetsko učinkovitostjo. Trdnost, ki jo prinaša opečnata gradnja, zagotavlja varnost, ki jo potrebuje vsak dom. Energetska ozaveščenost pa dandanes narekuje prizadevanje za ekonomičnost, kar tudi pričakujemo od e4 koncepta. e4 hiša se je zdela najustreznejša rešitev za naše potrebe in ne dvomim, da bo pričakovanja tudi izpolnila. Torej varnost in ekonomičnost, kar posledično vodi v udobnost bivanja naše družine.''

Spoznajtee4skoraj ničenergijsko hišo prihodnosti naDnevih pasivnih hiš Fakulteta za arhitekturo, Konzorcij pasivna hiša in Eko sklad j.s. pripravljajo od 9. do 11. novembra 2018 Dneve pasivnih hiš. S tem se pridružujejo vsakoletni akciji, ki že nekaj let poteka po vseh celinah, ko si je možno ogledati številne pasivne hiše po različnih lokacijah. Dnevi pasivnih hiš se bodo pričeli s predavanjem o pasivni hiši in možnostih financiranja v petek, 9. novembra, ob 16.30 v konferenčni dvorani v poslovni stavbi Rotonda v Ljubljani. Od petka do nedelje si bo mogoče ogledati pasivne hiše po vsej Sloveniji. Sočasno bodo organizirani spremljajoči dogodki pri članih Konzorcija pasivna hiša. Več informacij najdete na http://www.fa.uni-lj.si/default.asp?id=2738 Za oglede4hiše, ki bo organiziran v petek, 9. 11. 2018, se lahko prijavite na naslovu: wienerberger.center@wienerberger.com. Na podlagi prijave vas bomo obvestili o vseh podrobnostih ogleda.

Več na www.e4hisa.si.

Naročnik oglasa je E4 d.o.o.