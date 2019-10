Težave z eAsistentom: V podjetju zagotavljajo, da ni prišlo do vdora

Zaskrbljeni bralci so sporočili, da so opazili vdor v informacijski sistem eAsistent, namenjen izobraževalnim ustanovam, preko katerega te komunicirajo s starši in učenci. V podjetju eŠola so zagotovili, da ni prišlo do vdora in da nobeni podatki niso bili ogroženi.

"Takoj, ko smo opazili situacijo, smo jo označili kot varnostni incident, potem pa smo opravili vse postopke, da do tega ne pride več. Ta napaka je zdaj že odpravljena," je uvodoma povedal Jon Primožič iz podjetja eŠola, ki je odgovorno za informacijski sistem eAsistent. "Ni prišlo do nobenega vdora v sistem, tako da so lahko uporabniki brez skrbi. Bomo pa vse tehnično in detajlno pojasnili v kratkem," je dejal Primožič. "Ni prišlo do izbrisa podatkov," je še zagotovil. Hekerski vdor? V eŠoli zagotavljajo, da ne. FOTO: 24ur.com Bralci so nam sicer poslali fotografijo, iz katere se da razbrati, da naj bi bila stran tarča kurdskih hekerjev. Dodatna pojasnila, ki jih bodo posredovali iz podjetja, še sledijo.