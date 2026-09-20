EasyJet bo Ljubljano znova povezal z nemško prestolnico

Prvi let bo na sporedu 7. aprila prihodnje leto, EasyJet pa bo obe prestolnici povezoval dvakrat tedensko, ob sredah in nedeljah, z letalom Airbus A320, poroča portal exyuaviation.

Britanski nizkocenovnik je na omenjeni relaciji že letel med letoma 2018 in 2020, ko je linijo ukinil zaradi pandemije covida-19.

Nova povezava je del EasyJetove ponovne širitve v slovenski prestolnici. Novembra lani so med drugim uvedli lete v Manchester, aprila letos pa so dodali še povezavo v Edinburgh.