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Slovenija

EasyJet bo Ljubljano znova povezal z nemško prestolnico

Ljubljana, 20. 09. 2026 10.34 pred 28 minutami 1 min branja 1

Avtor:
M.S.
EasyJet

Britanski nizkocenovnik EasyJet bo v poletni sezoni 2027 po sedmih letih premora ponovno vzpostavil direktno povezavo med Ljubljano in Berlinom.

Prvi let bo na sporedu 7. aprila prihodnje leto, EasyJet pa bo obe prestolnici povezoval dvakrat tedensko, ob sredah in nedeljah, z letalom Airbus A320, poroča portal exyuaviation.

Britanski nizkocenovnik je na omenjeni relaciji že letel med letoma 2018 in 2020, ko je linijo ukinil zaradi pandemije covida-19.

Nova povezava je del EasyJetove ponovne širitve v slovenski prestolnici. Novembra lani so med drugim uvedli lete v Manchester, aprila letos pa so dodali še povezavo v Edinburgh.

EasyJet na Brniku
EasyJet na Brniku
FOTO: Bobo

Nova linija z letališča London Luton, ki bo obratovala trikrat tedensko, se bo začela 26. oktobra in bo dopolnila že uveljavljene lete z letališča London Gatwick. Z vključitvijo Berlina bo EasyJet v poletni sezoni 2027 iz Ljubljane letel na pet destinacij: Berlin, Edinburgh, London Gatwick, London Luton in Manchester.

EasyJet je sicer ravno v postopku prevzema družbe Adria Tehnika s sedežem na Brniku, ki že več let servisira EasyJetovo floto Airbusov.

Kot še poroča portal, slovenska vlada ravno ocenjuje prijave, oddane na zadnjem razpisu za izboljšanje letalske povezljivosti Slovenije. Do 31. avgusta so v drugem krogu 10. razpisa prispele štiri prijave. Kdo se je prijavil, še ni znano.

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KOMENTARJI1

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kokicas
20. 09. 2026 11.02
Kar vredu da easy jet pride oz vidi nek potencial pri nas. Jaz osebno bi še kakšen let na portugalsko iz ljubkjane ali pa v smeri juga z nizkimi cenami.
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