EasyJet bo Ljubljano znova povezal z nemško prestolnico

Prvi let bo na sporedu 7. aprila prihodnje leto, EasyJet pa bo obe prestolnici povezoval dvakrat tedensko, ob sredah in nedeljah, z letalom Airbus A320, poroča portal exyuaviation.
Britanski nizkocenovnik je na omenjeni relaciji že letel med letoma 2018 in 2020, ko je linijo ukinil zaradi pandemije covida-19.
Nova povezava je del EasyJetove ponovne širitve v slovenski prestolnici. Novembra lani so med drugim uvedli lete v Manchester, aprila letos pa so dodali še povezavo v Edinburgh.
Nova linija z letališča London Luton, ki bo obratovala trikrat tedensko, se bo začela 26. oktobra in bo dopolnila že uveljavljene lete z letališča London Gatwick. Z vključitvijo Berlina bo EasyJet v poletni sezoni 2027 iz Ljubljane letel na pet destinacij: Berlin, Edinburgh, London Gatwick, London Luton in Manchester.
EasyJet je sicer ravno v postopku prevzema družbe Adria Tehnika s sedežem na Brniku, ki že več let servisira EasyJetovo floto Airbusov.
Kot še poroča portal, slovenska vlada ravno ocenjuje prijave, oddane na zadnjem razpisu za izboljšanje letalske povezljivosti Slovenije. Do 31. avgusta so v drugem krogu 10. razpisa prispele štiri prijave. Kdo se je prijavil, še ni znano.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.