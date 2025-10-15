Svetli način
Slovenija

Easyjet aprila vzpostavlja novo povezavo med Ljubljano in Edinburgom

Brnik, 15. 10. 2025 12.53 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
STA , U.Z.
Nizkocenovni letalski prevoznik Easyjet bo po napovedih 4. aprila prihodnje leto vzpostavil direktno povezavo med ljubljanskim letališčem in škotsko prestolnico Edinburg. Lete bo ponujal dvakrat tedensko, so sporočili iz Fraporta Slovenija, ki upravlja z ljubljanskim letališčem. To letos beleži rast števila potnikov.

Prevoznik Easyjet je na ljubljanskem letališču prisoten že več kot 20 let. S ponudbo letov v London je na slovenski trg vstopil aprila 2004. Poleg na londonski Gatwick opravlja še lete v Manchester.

V Edinburg jih bo v prihodnji poletni sezoni od 4. aprila opravljal vsako sredo in soboto, izvajal jih bo s 186-sedežnim letalom tipa Airbus A320. Letalske vozovnice so že na voljo, cena enosmerne znaša od 36 evrov naprej.

EasyJet
EasyJet FOTO: Shutterstock

"Ponudba nizkocenovnih letalskih povezav iz Ljubljane se še naprej širi, kar nas izjemno veseli. EasyJet je naše dolgoletno sodelovanje nadgradil z novo linijo v Edinburg, kar bo slovenskim potnikom omogočilo neposreden dostop do Škotske, hkrati pa bo linija prispevala k večjemu turističnemu obisku Britancev v Sloveniji," je ob napovedi letos dejala poslovodna direktorica Fraporta Slovenija Babett Stapel.

Kot je dodala, bodo poleg tega lahko potniki iz Ljubljane uživali tudi v enostavnih povezavah do številnih drugih destinacij po Veliki Britaniji in Evropi, kar bo po njenih besedah še dodatno olajšalo potovanja za turistične in poslovne namene.

Direktor Easyjeta za Združeno kraljestvo Kevin Doyle pa je poudaril, da z razširitvijo njihove mreže v Evropi še naprej izboljšujejo povezljivost za potnike, ki se odločajo zanje.

Septembra so na ljubljanskem letališču oskrbeli več kot 176.000 potnikov, kar predstavlja 13-odstotno medletno rast. V prvih devetih mesecih letos je bila glede na lansko primerljivo obdobje rast 8,6-odstotna, zabeležili so več kot 1,23 milijona potnikov, so še navedli v Fraportu Slovenija, ki bo v prihodnjih dneh objavil zimski vozni red. Ta namreč začne veljati konec oktobra.

easyjet nova povezava ljubljana edinburgh
wsharky
15. 10. 2025 14.00
+1
to pa bi bil lep izlet za prvi maj, pa še božičnico, ki nam jo obljublja Robi bi lahko pokoristil
dinozaver79
15. 10. 2025 13.27
+1
Koncno!!
