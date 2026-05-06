EasyJet oktobra z novo letalsko povezavo iz Ljubljane

Kot je pojasnil upravljavec ljubljanskega letališča Fraport Slovenija, je prvi let predviden 26. oktobra, nizkocenovnik pa bo na enega od osrednjih easyJetovih britanskih vozlišč letel ob ponedeljkih, sredah in petkih.
Dodali so, da so vozovnice že na voljo na spletni strani prevoznika oz. v aplikaciji, cene enosmernih letov pa znašajo od 40,99 evra naprej.
London Luton bo četrta easyJetova destinacija iz Ljubljane. Prevoznik trenutno iz Slovenije leti na letališče London Gatwick, v Manchester in škotski Edinburg.
"Z uvedbo direktnih letov z letališča London Luton v Ljubljano še dodatno širimo izbiro za naše potnike. Ljubljana postaja vse bolj priljubljena destinacija, saj ponuja bogato kulturo, čudovito naravo in enostaven dostop do slovenskih naravnih lepot. Prepričani smo, da bo nova linija priljubljena med potniki, ki želijo odkriti nekaj drugačnega po dostopnih cenah," je ob napovedi nove povezave povedal Kevin Doyle, vodja družbe easyJet za Združeno kraljestvo.
Jürgen Deischl, poslovodni direktor Fraporta Slovenija, pa je izpostavil, da Velika Britanija ostaja eden ključnih trgov za Slovenijo, tako na področju turističnih kot poslovnih potovanj, pri čemer zaznavajo močan potencial rasti povezav med državama.
Na Brniku sicer v začetku junija pričakujejo še novo povezavo Wizz Air v Podgorico, flydubai pa naj bi lete med Ljubljano in Dubajem ponovno vzpostavil 24. maja. Prav tako se junija v vozni red vračajo Lufthansini leti v München.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.