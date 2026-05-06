EasyJet oktobra z novo letalsko povezavo iz Ljubljane

Kot je pojasnil upravljavec ljubljanskega letališča Fraport Slovenija, je prvi let predviden 26. oktobra, nizkocenovnik pa bo na enega od osrednjih easyJetovih britanskih vozlišč letel ob ponedeljkih, sredah in petkih.

Dodali so, da so vozovnice že na voljo na spletni strani prevoznika oz. v aplikaciji, cene enosmernih letov pa znašajo od 40,99 evra naprej.

London Luton bo četrta easyJetova destinacija iz Ljubljane. Prevoznik trenutno iz Slovenije leti na letališče London Gatwick, v Manchester in škotski Edinburg.