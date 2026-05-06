Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

EasyJet oktobra z novo letalsko povezavo iz Ljubljane

Brnik, 06. 05. 2026 08.02 pred 36 minutami 2 min branja 1

Avtor:
M.S.
EasyJet

Britanski nizkocenovnik easyJet bo konec oktobra vzpostavil novo letalsko povezavo med Slovenijo in Veliko Britanijo. Z Brnika bo trikrat na teden letel na letališče London Luton.

Kot je pojasnil upravljavec ljubljanskega letališča Fraport Slovenija, je prvi let predviden 26. oktobra, nizkocenovnik pa bo na enega od osrednjih easyJetovih britanskih vozlišč letel ob ponedeljkih, sredah in petkih.

Dodali so, da so vozovnice že na voljo na spletni strani prevoznika oz. v aplikaciji, cene enosmernih letov pa znašajo od 40,99 evra naprej.

London Luton bo četrta easyJetova destinacija iz Ljubljane. Prevoznik trenutno iz Slovenije leti na letališče London Gatwick, v Manchester in škotski Edinburg.

Letališče London Luton
Letališče London Luton
FOTO: Shutterstock

"Z uvedbo direktnih letov z letališča London Luton v Ljubljano še dodatno širimo izbiro za naše potnike. Ljubljana postaja vse bolj priljubljena destinacija, saj ponuja bogato kulturo, čudovito naravo in enostaven dostop do slovenskih naravnih lepot. Prepričani smo, da bo nova linija priljubljena med potniki, ki želijo odkriti nekaj drugačnega po dostopnih cenah," je ob napovedi nove povezave povedal Kevin Doyle, vodja družbe easyJet za Združeno kraljestvo.

Jürgen Deischl, poslovodni direktor Fraporta Slovenija, pa je izpostavil, da Velika Britanija ostaja eden ključnih trgov za Slovenijo, tako na področju turističnih kot poslovnih potovanj, pri čemer zaznavajo močan potencial rasti povezav med državama.

Na Brniku sicer v začetku junija pričakujejo še novo povezavo Wizz Air v Podgorico, flydubai pa naj bi lete med Ljubljano in Dubajem ponovno vzpostavil 24. maja. Prav tako se junija v vozni red vračajo Lufthansini leti v München.

easyjet ljubljana letališče

Protest pred azilnim domom: Ustavite deportacijo

24ur.com Wizz Air ne bo več letel z Brnika v London
24ur.com Wizz Air ukinja lete med Ljubljano in Brusljem
24ur.com Iz Ljubljane naravnost do Edinburgha
24ur.com Ljubljani se jeseni obeta nova letalska povezava
24ur.com Zaživela letalska povezava med Ljubljano in Luksemburgom
24ur.com Jeseni z Brnika tudi na Kanarske otoke
24ur.com Na brniškem letališču se krepijo povezave z evropskimi vozlišči
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 15
  • 16
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Orisei1
06. 05. 2026 08.17
Kaj naj delam v Londistanu sami arabci, ki sam čakajo, da te zđihadirajo🙄
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Met Gala 2026: Nicole Kidman in njena hči Sunday Rose v središču pozornosti
Počitnice v Toskani: Izlet, ki si ga bo otrok zapomnil za vedno
Počitnice v Toskani: Izlet, ki si ga bo otrok zapomnil za vedno
Imena za rojene v maju, ki jih predlaga numerologinja
Imena za rojene v maju, ki jih predlaga numerologinja
Kim Kardashian za ozadje telefona izbrala samo enega otroka
Kim Kardashian za ozadje telefona izbrala samo enega otroka
zadovoljna
Portal
Srbska lepotica po ločitvi že v novem razmerju
Dnevni horoskop: Ovni so polni idej, raki iščejo odgovore
Dnevni horoskop: Ovni so polni idej, raki iščejo odgovore
To je trenutno najbolj zaželen model balerink
To je trenutno najbolj zaželen model balerink
To vedno pozabimo očistiti
To vedno pozabimo očistiti
vizita
Portal
Diagnozo je našla na internetu in končno začela hujšati, a brez injekcij ne more
Kako jesti 'normalno' in vseeno izboljšati svoje zdravje do poletja
Kako jesti 'normalno' in vseeno izboljšati svoje zdravje do poletja
Študija je končno razkrila, katero mleko je bolj zdravo za srce
Študija je končno razkrila, katero mleko je bolj zdravo za srce
Zdravniki opozarjajo: sedenje lahko sklepe obrabi hitreje, kot si mislite
Zdravniki opozarjajo: sedenje lahko sklepe obrabi hitreje, kot si mislite
cekin
Portal
Pozabili ste plačati davek? Kazen je lahko tudi 5.000 evrov, a veliko ljudi za to sploh ne ve
Kako preživeti do naslednje plače (in pri tem ne trpeti)?
Kako preživeti do naslednje plače (in pri tem ne trpeti)?
Več hrane za manj denarja: Pametni triki, ki dejansko delujejo
Več hrane za manj denarja: Pametni triki, ki dejansko delujejo
Modni spektakel podira rekorde: kako je film v hipu napolnil blagajne
Modni spektakel podira rekorde: kako je film v hipu napolnil blagajne
moskisvet
Portal
Kako je nekdanji davčni svetovalec ustvaril eno najbolj priljubljenih pic v Sloveniji?
Nekoč zvezda, danes voznik avtobusa: po prevari ostal brez prihrankov
Nekoč zvezda, danes voznik avtobusa: po prevari ostal brez prihrankov
Mladi izgubljajo nadzor: ta odvisnost postaja vse pogostejša
Mladi izgubljajo nadzor: ta odvisnost postaja vse pogostejša
Damjan Murko razkril, kaj ohranja njegov 18-letni zakon tako močan
Damjan Murko razkril, kaj ohranja njegov 18-letni zakon tako močan
dominvrt
Portal
Vrt v maju: kaj posaditi in katera vrtna opravila so ključna
Kaj storiti, če na svojem vrtu opazite čebelji roj
Kaj storiti, če na svojem vrtu opazite čebelji roj
Ta trik z vzglavnikom ohrani posteljnino svežo več mesecev
Ta trik z vzglavnikom ohrani posteljnino svežo več mesecev
Pastirica Petra: Navdihujoča zgodba o življenju v sožitju z naravo
Pastirica Petra: Navdihujoča zgodba o življenju v sožitju z naravo
okusno
Portal
Trik za najbolj sočnega piščanca, ki ga večina sploh ne pozna
Večerja, ki nasiti, a ne redi: pripravljena iz samo 4 sestavin
Večerja, ki nasiti, a ne redi: pripravljena iz samo 4 sestavin
Sestavina, ki jo marsikdo obožuje, lahko prispeva k daljšemu življenju
Sestavina, ki jo marsikdo obožuje, lahko prispeva k daljšemu življenju
Hitra sladica, ko se vam po službi "zalušta" nekaj sladkega
Hitra sladica, ko se vam po službi "zalušta" nekaj sladkega
voyo
Portal
Previdno z željami
Kmetija
Kmetija
Naključni morilec
Naključni morilec
Delovna akcija
Delovna akcija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1696