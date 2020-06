Easyjet z Brnika na Luton po novem od maja prihodnje leto

Britanski prevoznik zdaj vzpostavitev povezave po pisanju omenjenega portala napoveduje za 6. maj prihodnje leto, še naprej pa so predvideni štirje leti tedensko. Easyjet bo s tem nadomestil nizkocenovno družbo Wizzair, ki je oktobra lani ukinila to letalsko povezavo.

Po Air Serbia je na ljubljansko letališče je včeraj priletelo še prvo letalo družbe Montenegro Airlines. Embraer E195 je iz črnogorske prestolnice pripeljal 27 potnikov, v Podgorico pa je odpotovalo 41 potnikov.

Že s ponedeljkom pa povezavo med Frankfurtom in Ljubljano znova vzpostavlja Lufthansa, ki bo na ljubljansko letališče letela šestkrat tedensko, po napovedih prevoznika pa lahko že v juliju potniki pričakujejo tudi jutranji let v Frankfurt, saj se bo letalo prevoznika vračalo pozno zvečer in na našem letališču prenočilo.

V juniju pričakujejo še oživitev poletov do Bruslja z Brussels Airlines in Wizz Air (na Charleroi), Pariza zAir France in Amsterdama s Transavio. Preko turističnih posrednikov bo že z začetkom julija s čarterskimi leti znova mogoče leteti tudi na 10 grških otokovin vDubrovnik.

Sta se pa povezavi z Ljubljano v letošnji poletni sezoni odpovedala Iberia in Finnair.