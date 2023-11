ECB kritična do bančnega davka, ki ga načrtuje vlada

ECB v mnenju o davku - osnutek zakona o obnovi po avgustovskih poplavah in plazovih predvideva uvedbo davka na bilančno vsoto bank in hranilnic za petletno obdobje, in sicer v višini 0,2 odstotka od bilančne vsote - opozarja, da se v nasprotju z davčnimi ureditvami, ki so jih uvedle druge države članice, dodatni davek v Sloveniji ne bi obračunaval zgolj od neto obrestnih prihodkov ali vrednosti, povezane z obrestno maržo, ampak celotne bilančne vsote.

"Potrebna je previdnost, da takšna davčna osnova kreditnih institucij ne bi spodbudila h krčenju bilančne vsote z močnejšim zmanjševanjem dejavnosti kreditiranja, kot bi bilo treba z vidika denarne politike. V tej zvezi ECB ugotavlja, da se je obseg kreditiranja v Sloveniji že zmanjšal in da bi lahko uvedba novega davka dejavnost kreditiranja dodatno omejila," v mnenju opozarja ECB.

Za mnenje ECB je v začetku oktobra zaprosilo ministrstvo za finance, ki je konec oktobra centralni banki posredovalo tudi osnutek zakona o obnovi, ECB pa je mnenje spisala 2. novembra. Pravi, da omejevanje kreditiranja prispeva k manj ugodnim pogojem za stranke, višji stroški in manjša ponudba posojil pa lahko negativno vplivajo na realno gospodarsko rast.