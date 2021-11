ECDC: Slovenija v pandemiji med deseterico najbolj zaskrbljujočih

Pandemija covida-19 se slabša po vsej Evropi, a še posebej deset držav članic EU se sooča s situacijo, ki je nadvse zaskrbljujoča, opozarja Evropski center za obvladovanje in preprečevanje bolezni. Med deseterico je pričakovano Slovenija, kjer se okužbe z novim koronavirusom širijo najhitreje v EU in celo na svetu.

Evropski center za obvladovanje in preprečevanje bolezni (ECDC) v svoji redni tedenski oceni ugotavlja, da epidemiološko situacijo v EU trenutno zaznamujeta na splošno visoka in hitro naraščajoča stopnja širjenja okužb z novim koronavirusom in še relativno nizka, a počasi naraščajoča stopnja smrtnosti zaradi covida-19. Število novih okužb se je tako v tednu do 7. novembra v primerjavi s tednom pred tem povečalo za 19 odstotkov. Tako število novih okužb kot tudi smrti in hospitalizacij bo v prihodnjih dveh tednih naraščalo, napoveduje. Število primerov in smrti naj bi naraslo za okoli 50 odstotkov. Sedemdnevna incidenca na 100.000 primerov bi se s tem povečala na okoli 300, stopnja smrtnosti pa na 2,7 na 100.000 prebivalcev.

Med deset držav, kjer so razmere najbolj zaskrbljujoče, je ECDC poleg naše države tokrat uvrstil še Belgijo, Bolgarijo, Hrvaško, Češko, Estonijo, Grčijo, Madžarsko, Nizozemsko in Poljsko. Obenem je dodal, da je četrti val pandemije najhuje prizadel tiste države, kjer je delež cepljenih proti covidu-19 nižji.

Med deset držav, kjer so razmere najbolj zaskrbljujoče, je ECDC poleg naše države tokrat uvrstil še Belgijo, Bolgarijo, Hrvaško, Češko, Estonijo, Grčijo, Madžarsko, Nizozemsko in Poljsko. FOTO: ECDC

Med najmanj zaskrbljujoče države je ECDC po drugi strani tokrat uvrstil Italijo, Malto, Španijo in Švedsko. Nemčiji, Avstriji in še 11 drugim državam je pripisal visoko zaskrbljenost, Franciji, Portugalski in Cipru pa zmerno zaskrbljenost. Slovenija ima oziroma je imela v prvem tednu novembra po podatkih ECDC med 30 zajetimi državami – 27 članicami unije, Islandijo, Liechtensteinom in Norveško – najvišjo 14-dnevno incidenco na 100.000 prebivalcev, in sicer 1748. Na drugem mestu je bila Estonija (1698), na tretjem Latvija (1533), nato Litva (1402) in na petem mestu Hrvaška (1394).