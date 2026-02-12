Naslovnica
Slovenija

Ecolab v Mariboru zapira vrata, odpustili bodo 56 ljudi

Maribor, 12. 02. 2026 20.39

Avtor:
STA L.M.
Ecolab

Kemično podjetje v ameriški lasti Ecolab zapira proizvodne obrate svoje podružnice v Mariboru, kjer so proizvajali čistila za industrijsko čiščenje. Brez dela bo ostalo 56 zaposlenih, poročajo mediji. Zaposlitev bo medtem ohranilo 38 ljudi, saj naj bi v Sloveniji ostal prodajni oddelek podjetja.

Da zapirajo proizvodnjo v Mariboru, so v podjetju ta teden potrdili za spletni medij Bloomberg Adria. Ob tem so pojasnili, da bodo proizvodnjo nadomestili na drugih lokacijah po Evropi.

Razlog za zaprtje proizvodnje v Mariboru naj bi bili gospodarski pritiski, je danes poročal Radio Slovenija. Zaradi tega bo v slovenski podružnici Ecolaba brez dela ostalo 56 delavcev, glavnina odpuščanj pa naj bi bila aprila. Zaposlenim bodo ponudili prezaposlitve, pomoč pri iskanju službe ter poleg redne tudi dodatno odpravnino.

Bernard Memon
Bernard Memon
FOTO: Bobo

Direktor mariborskega zavoda za zaposlovanje Bernard Memon je za Radio Slovenija zagotovil, da bodo pri njih storili vse, da bodo delavcem čim prej našli novo zaposlitev.

Po neuradnih informacijah radia Ecolab ni edino podjetje, ki bo v Mariboru v kratkem ukinilo oziroma skrčilo proizvodnjo. Predsednik Štajerske gospodarske zbornice Albert Kekec je opozoril, da gre za posledice obremenjevanja stroškov dela v zadnjih letih.

Ecolab Maribor zapiranje odpuščanja

KOMENTARJI15

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Noleani
12. 02. 2026 21.18
Luka hvala za 16 odstotkov višjo minimalno plačo in božičnico ter vse druge davke. Prej so namreč ljudje imeli minimalno plačo,sedaj je ni vec. Plače namreč.
Odgovori
0 0
E.Nigma
12. 02. 2026 21.16
Hvala bogu, da se preživel svoja najboljša delovna leta na Večeru, ko študent
Odgovori
0 0
vlahov
12. 02. 2026 21.15
Je pa res , da skoraj ni več kapitalizma v svetu
Odgovori
0 0
vlahov
12. 02. 2026 21.15
Socialistične vlade so strup . V kapitalizmu imajo delavci veliko višje plače , seveda ti , ki delajo .
Odgovori
0 0
Nikoliveclevo
12. 02. 2026 21.14
Posledice bedarij holobove vlade z mesecnjakom na celu
Odgovori
0 0
E.Nigma
12. 02. 2026 21.12
Plačal si.me dobro to je res vsaka čast. Ampak nikoli pa nisi pomislil koliko sem dodana vrednost. Ali govorimo o Logo...,
Odgovori
0 0
supergigi
12. 02. 2026 21.10
Zapuščina te vlade bo grozljiva. Cel kup podjetij odpušča, upam da ne odide tudi Gorenje ali bognedaj Revoz.
Odgovori
+5
5 0
E.Nigma
12. 02. 2026 21.09
Osta firma je povezan. Stroji v Mlinotest Žito. Se ti zavedaš kaj si zgubili ker ne morejo prodati Mašin. Ja kruha nebo ali pa ne monterja m bravo A.
Odgovori
+1
1 0
Vera in Bog
12. 02. 2026 21.04
Se vračamo v zlata 70ta ?
Odgovori
+3
3 0
Oknaj 4
12. 02. 2026 21.03
Koliko jih bo še da bodo Golob,Mesec in Boštjančič dojeli da so v celem svojem mandatu počeli same bedarije . Golob je eno glede sp.jev že priznal
Odgovori
+5
6 1
Smuuki
12. 02. 2026 20.59
Začelo se je izvajati kar se je napovedovalo. Na levi spremljajo statistiko in vidijo še prostor za nove davke. Pozabljajo kaj sploh statistika je. Statistika je kot bikini. Pokaže vse le bistva ne. 😀😀😀😀😀
Odgovori
+5
6 1
E.Nigma
12. 02. 2026 20.58
Hvala bogu pa sem vam rekel, istoi foter da brez TM ne morete. It preko. Ker on je edini ki bi našel rešitev Hvala. A
Odgovori
-1
0 1
E.Nigma
12. 02. 2026 21.06
Tvoj odgovor je bil kar ti delaš lahko ja tudi delam. Eeeem bejži te pa delaj
Odgovori
-2
0 2
zmerni pesimist
12. 02. 2026 20.55
Žal očitno so poslušali goloba ki je rekel naj pač grejo drugam
Odgovori
+6
7 1
Verus
12. 02. 2026 20.50
Kaj sem vam govoril? KAJ SEM GOVORIL? Pa so deževali žaljivi komentarji! Še prihaja, le počakajte.
Odgovori
+5
6 1
E.Nigma
12. 02. 2026 21.04
Bil sem 99% blizu. Danes smo vesel kerennisem
Odgovori
-1
0 1
E.Nigma
12. 02. 2026 21.04
Niti zraven
Odgovori
-1
0 1
bibaleze
