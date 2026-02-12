Ecolab v Mariboru zapira vrata, odpustili bodo 56 ljudi

Da zapirajo proizvodnjo v Mariboru, so v podjetju ta teden potrdili za spletni medij Bloomberg Adria. Ob tem so pojasnili, da bodo proizvodnjo nadomestili na drugih lokacijah po Evropi.

Razlog za zaprtje proizvodnje v Mariboru naj bi bili gospodarski pritiski, je danes poročal Radio Slovenija. Zaradi tega bo v slovenski podružnici Ecolaba brez dela ostalo 56 delavcev, glavnina odpuščanj pa naj bi bila aprila. Zaposlenim bodo ponudili prezaposlitve, pomoč pri iskanju službe ter poleg redne tudi dodatno odpravnino.