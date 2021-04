Britanski Economist: Populisti ogrožajo evropske neodvisne javne radiotelevizije

Svoje korenine ima v odzivu proti avtoritarni propagandi še iz časov druge svetovne vojne tudi nizozemska radiotelevizija NOS, katere novinarji pa se v zadnjem času prav tako soočajo z ustrahovanjem. Nedavno so jih celo fizično napadli na protestih proti koronavirusnim ukrepom in omejitvam, navaja Economist. Oktobra pa je moral NOS zaradi nadlegovanja v prometu s kombijev celo odstraniti svoj logotip.

Populizem in dezinformacije

Primera Slovenije in Nizozemske sta tipična primera pritiskov in težav, s katerimi se vse pogosteje soočajo javne radiotelevizije po vsej Evropi."V nekaterih državah, kot sta Madžarska in Poljska, jih neliberalne vlade spreminjajo v trobila za vladajočo stranko. V drugih, kot na primer v Nemčiji in na Švedskem, pa jih populistična gibanja obtožujejo pristranskosti v korist establišmenta ali levice,"piše britanski tednik.

Evropski javni mediji naj bi bili v svojem temelju opora demokracije, s tem ko javnosti zagotavljajo neodvisne informacije. "A v času polarizacije in dezinformacij to postaja vse težje."

'Če v vzhodni Evropi pritisk na javne radiotelevizije prihaja s strani vlad, v zahodni Evropi prihaja s strani populistične opozicije'

Rušenje neodvisnosti javnih radiotelevizij se je začelo v Rusiji, s prihodom Vladimirja Putina na oblast, nadaljevalo pa na Madžarskem pod vladavino Viktorja Orbana. Ta je sledil ter prilagodil Putinov načrt, javno MTVA pa spremenil v vladno propagando. To je vladajoča stranka Zakon in pravičnost posnemala tudi na Poljskem. "Če v vzhodni Evropi pritisk na javne radiotelevizije prihaja s strani vlade, v zahodni Evropi prihaja s strani populistične opozicije," piše Economist in pri tem navaja primer Nemčije, kjer so v času migrantske krize leta 2016 protestniki začeli napadati javni ZDF in ARD, tudi z žaljivko iz časa nacizma – Lügenpresse oziroma lažnivi medij.

Občutek, da so mediji pristranski do levega pola, se je zakoreninil med evropskimi konzervativci, kar pa bi lahko imelo posledice pri financiranju javnih radiotelevizij. Populistične stranke k zmanjšanju proračunov pozivajo na Švedskem, Nizozemskem, v Nemčiji. Tu je javna ZDF sicer poskušala na svojo stran pridobiti kritike, priznala določene napake pri pokrivanju tem z nemškega podeželja ter v zadnjih letih to poskuša spremeniti.

A najboljši zaveznik javnih radiotelevizij je postala pandemija covida-19, opažajo novinarji Economista. Javnost se je namreč po verodostojne informacije znova začela obračati prav k njim, gledanost se je posledično zvišala, obisk na spletnih straneh pa celo podvojil.