Eden in edini Samsung Frame TV sedaj na voljo tudi v Sloveniji

Samsung je danes sporočil, da je po vsej Sloveniji v poslovalnicah Harvey Norman ekskluzivno na voljo televizor, ki je dejansko več kot to. Frame TV, ki ga odlikuje neverjetna oblika, edinstvena tehnologija in prefinjena umetniška drža, odraža vaš stil in se popolnoma ujema z vašim prostorom.

Popolnoma drugačen svet Frame TV se ponaša s QLED kakovostjo slike visoke ločljivosti, hkrati pa polepša vsak trenutek v vašem prostoru. Neverjeten TV, ko je vklopljen, in osupljiva umetnina, ko je izklopljen. Vaše oči si zaslužijo sliko boljše kakovosti in izjemnih barv. Frame TV izpolnjuje obljube s Samsung tehnologijo kvantnih točk in zagotavlja 100-% barvni volumen za realističen prikaz barv tako v svetlih kot v temnih prizorih. S HDR 10+ tehnologijo, ki je tako napredna, da prizori preprosto oživijo, boste videli vse, kar si je zamislil režiser. Podrobnosti boste tako v najsvetlejših kot v najtemnejših prizorih doživeli, kot še nikoli doslej. Poleg vseh podrobnosti, ki bodo s Frame TV oživele pred vašimi očmi, Frame TV zdaj prvič deluje tudi z znamko Apple. Z vgrajeno AirPlay 2 funkcijo lahko vsebino Apple naprav pretakate ali delite na velikem zaslonu.

»Samsung letos obeležuje 50 let in v tem času smo s slehernim izdelkom premaknili mejo nemogočega. Navkljub dejstvu, da se želje in potrebe potrošnikov spreminjajo zelo hitro, smo vsakokrat uspeli razveseliti naše uporabnike in jim z edinstvenimi izdelki zagotovili najboljšo uporabniško izkušnjo. Z gotovostjo in velikim zadovoljstvom lahko rečem, da so televizorji, ki jih odlikuje QLED tehnologija, nedvomno med 10 Samsung izdelkov, ki so obogatili vsakdan naših uporabnikov. In med njimi je tudi Frame TV,« Matthew Jinkyu Jeon, predsednik Samsung Electronics Adriatic. Predstavitev v super trgovini Ljubljana Samsungov The Frame je na voljo v vseh Harvey Norman poslovalnicah, prav posebna predstavitev televizorja pa je do konca meseca decembra na ogled v njihovi super trgovini v Ljublajni.

»Ponosni smo, da lahko v naši največji in najmodernejši trgovini predstavimo tako inovativen izdelek. S Samsungom sodelujemo že vrsto let tako v Sloveniji kot globalno. Ker hočemo kupcem v vsakem trenutku ponuditi nekaj boljšega in drugačnega, vedno iščemo izdelke, ki omogočajo povsem novo nakupovalno izkušnjo. Idejni koncept super trgovine smo namreč prvič predstavili leta 2017 prav v Ljubljani, v letu 2019 pa smo ga le še nadgradili.« je povedala direktorica podjetja Harvey Norman v Sloveniji, Melissa Wilson. Umetnost v vašem domu S Frame TV polepšajte vaš vsakdanji prostor in dnevno sobo napolnite z edinstvenimi zbirkami umetnin, ki bodo ustvarile pravo doživetje svetovno priznanih galerij. Umetniške nastavitve lahko preprosto prilagodite in svoj prostor vsak dan polepšate z osupljivimi umetniškimi slikami.

Pričarajte posebne trenutke in uokvirite vaše najdragocenejše trenutke. Naložite svoje nove fotografije in jih pokažite. Fotografije preprosto pošljite na Frame TV preko vašega mobilnega telefona, ali pa jih naložite na USB ključek. Čudovit umetniški okvir Najnaprednejši Samsung TV je zdaj tudi čudovit umetniški okvir, ki vaš prostor spreminja v galerijo in vaše življenje še bolj približa neverjetnemu svetu umetnosti. Frame TV kljubuje konvencijam in vaš prostor s stilom in občutkom povzdigne na novo raven.

