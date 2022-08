'Eden na drugega prelagajo odgovornost, otrok pa bi pomoč potreboval takoj'

Na nas se je obrnila bralka iz celjske regije in izpostavila problem, ob katerega je trčila v razvojni ambulanti Zdravstvenega doma Celje. Njeni dojenčici z razvojnimi in zdravstvenimi težavami je pediater postavil diagnozo: sum na mukopolisaharidozo, šum na srcu in močno hipotonijo. Mukopolisaharidoza je sicer skupina redkih genetskih metabolnih motenj in obstaja več tipov te bolezni. Hipotonija pa pomeni nižji mišični tonus oziroma slabšo mišično aktivnost, zaradi česar je otrok slabše stabilen. To vpliva na njegovo nepravilno gibanje in držo, zaradi česar otrok potrebuje razvojnonevrološko obravnavo.

Pediater je zato deklici napisal napotnico za razvojno ambulanto s stopnjo nujnosti 'zelo hitro'. Po bralkinih besedah je pediater v izvidih navedel, da je potrebna čimprejšnja obravnava in vsaj dve fizioterapiji na teden. Pacienti naj bi za zdravstvene storitve, ki so označene s to stopnjo nujnosti, sicer čakali največ 14 dni od predložitve napotnice, je razvidno na spletni strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS).

'To je katastrofa, da prelagajo odgovornost eden na drugega'

Bralka je napotnico in vse izvide pediatra poslala v razvojno ambulanto v Celju, od koder pa je prejela odgovor, da bo čakala od štiri do pet mesecev. Ob tem so ji poslali dopis oziroma pojasnilo, da bo čakala nad dopustno mejo in da ga mora podpisati, če želi, da bo uvrščena na čakalni seznam. "Glede na izvide bi morala naša dojenčica imeti vsaj dve fizioterapiji na teden, ampak bo čudež, če bo dobila eno na mesec. Z možem bova tako primorana poiskati zasebnega fizioterapevta oziroma fizioterapije plačevati, da bomo sploh zvozili do takrat, ko bomo na vrsti v Celju," je potožila in ob tem izpostavila, da ena fizioterapija stane od 40 do 70 evrov. "Koliko teh terapij bi dojenčica potrebovala, da bi se njeno stanje izboljšalo, se ne ve. Z možem si težko privoščiva tak strošek, saj imava štiri otroke. To je katastrofa. Eden na drugega prelagajo odgovornost, zakaj moramo tako dolgo čakati, otrok pa bi pomoč potreboval takoj," je poudarila.