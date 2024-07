Eden najbolj mističnih kotičkov Slovenije: jezero enkrat je, drugič ga ni

Nekoč so sicer želeli preprečiti odtekanje vode v poletnih mesecih, zamisel je bila celo, da bi zabetonirali požiralnike. A kroga narave se ne da ustaviti in k sreči je ostalo zgolj pri nepremišljeni ideji. "Te želje ni več, prej da stvari še odstranimo in pustimo naravi, da naredi svoje," je povedal Klančar.

Cerkniško jezero je največje v Sloveniji, čeprav je v povprečju globoko zgolj dva do štiri metre, največ pa 10 metrov. O tem, kako se prikaže in kako izgine, je vse pojasnjeno v Centru za obiskovalce. Kakor tudi zelo bogata flora in favna.

Spomin na preteklost in grofico Greto, ki je prebivala na gradu Snežnik, obuja Janja Urbiha, ki ima vselej ob sebi svoje sluge, pedenarce po domače, in pripoveduje zgodbe, ki so zaznamovale Loško dolino.

Pravi časovni stroj pa je tudi Notranjska hiša, ki vas popelje v zadnja desetletja 19. stoletja v furmansko gostilno. Obnovila jo je Nataša Vele in poskrbela, da je vse, od sob, do kuhinje, pa do jedilnice, točno tako, kot je bilo nekoč. "To zgodovino, da je bila to včasih furmaska gostilna, da je bila takrat, ko je bila zgrajena zelo lepa in se mi je vedno zdelo, da je imela nekakšen potencial, pravi gabarit tipične notranjske hiše," je povedala.

Tipične so tudi jedi, ki jih strežejo, prav tako so skuhane na peči na drva. "Eno je prostor za zbiranje starin, ki jih je povsod polno in včasih prašne in zavržene nimajo nobenega pomena, potem jih pa malo očistiš, postaviš na pravo mesto in kar zažarijo," še pravi Veletova.

Drugo pa je stičišče zgodb. Teh v vasici Selšček ne manjka. Zanimiva je tudi ta, da so vsi domačini na vseh hišah klasične hišne številke nadomestili s tablami z motivi razglednice slikarja Maksa Gasparija, ki se je rodil prav v tej vasi.