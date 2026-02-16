Naslovnica
Slovenija

Nevarni zastoji pri Kranju: s hitrostjo 100 km/h mimo stoječih vozil

Kranj, 16. 02. 2026 07.25 pred 1 uro 4 min branja 18

Avtor:
Urša Zupan
Gorenjska avtocesta iz zraka

Avtocestni izvoz Kranj-vzhod je eden prometno najbolj obremenjenih odsekov v Sloveniji. Vsak dan v popoldanski prometni konici tam nastajajo dolgi zastoji, še hujša od čakanja v koloni pa je nevarnost, ki jo na odstavnem pasu predstavljajo stoječi avtomobili, mimo katerih s hitrostjo 100 km/h in več drvijo ostali vozniki. Kdaj se bo to končalo in kdaj bo Kranj dobil nov avtocestni priključek? V pripravi je državni prostorski načrt.

Potreba po celostnem pristopu k iskanju rešitev zaradi preobremenjenosti cestnega omrežja na severnem in vzhodnem območju Mestne občine Kranj se je pokazala že pred leti. Po izvedenih študijah se je kot najboljša rešitev pokazala gradnja avtocestnega priključka Kranj-sever, ki je predviden med sedanjima priključkoma Kranj-vzhod in Kranj-zahod, in sicer na območju naselja Britof z navezavo na obstoječo glavno cesto proti Preddvoru oz. Kranju.

Izgradnja priključka Kranj-sever po besedah Mestne občine Kranj predstavlja pomemben korak k razbremenitvi prometa, saj naj bi ta za kar 30 odstotkov razbremenil promet od priključka Kranj-vzhod proti Kranju, ki je eden od prometno najbolj obremenjenih odsekov v Sloveniji, pomembno pa bi se razbremenil tudi promet na glavnih vpadnicah v Kranju (na Cesti Staneta Žagarja kar za 16 odstotkov). Tako je oktobra 2019 pokazala prometna študija, ki jo je naročila občina.

Državni prostorski načrt za priključek Kranj-sever
Državni prostorski načrt za priključek Kranj-sever
FOTO: Ministrstvo za infrastrukturo

Pridobljena vsa soglasja, DPN naj bi bil potrjen v dveh mesecih

Infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek je v ponedeljek, po terenski seji vlade v Radovljici, izrazila zadovoljstvo, da so v okviru priprave državnega prostorskega načrta za novi priključek Kranj-sever pridobljena vsa mnenja in soglasja mnenjedajalcev in soglasodajalcev. V roku približno dveh mesecev pričakuje, da bo vlada lahko sprejela oziroma potrdila državni prostorski načrt.

Novi priključek, katerega investicijska vrednost je ocenjena na 11,6 milijona evrov brez davka, bo po njenih pričakovanjih razbremenil trenutna izvoza iz avtoceste za območje Kranja, še najbolj izvoz Kranj-vzhod, kjer potem v smeri gorenjske prestolnice dnevno prihaja do zastojev.

Dars je marca lani v skladu s smernicami ministrstva za kulturo naročil terenske preglede oz. arheološke raziskave na območju, kjer je predviden novi avtocestni priključek. Raziskave je izvedel Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki pa ni odkril najdb iz starejših arheoloških obdobij, zato nova najdišča niso bila vpisana.

Pri avtocestnem izvozu Brnik nastaja novo križišče

K razbremenitvi izvoza Kranj-vzhod in olajšanju dostopa z avtoceste do letališča bi lahko delno pripomoglo tudi krožišče na mestu, kjer se avtocestni priključek Brnik priključi na glavno cesto Kranj-Brnik v občini Šenčur. Vključevanje v promet z avtocestnega izvoza za Brnik in Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana je že dolgo problematično. V prometnih konicah nastajajo kolone vozil, poleg tega je vključevanje na glavno cesto nevarno.

Kot pojasnjujejo na direkciji za infrastrukturo, bo krožišče dvopasovno s spiralnim potekom, kar bo omogočalo bolj tekoč promet. Imelo bo dva uvozna pasova na vseh krakih in dva izvozna pasova na glavni smeri ter en izvozni pas na priključni cesti. V sklopu del je predvidena ureditev zelenice v blagem naklonu, ne pa tudi ureditev celotnega otoka.

Bratuškova se je v ponedeljek v Šenčurju udeležila dogodka ob začetku gradnje omenjenega krožišča. Ta je na podlagi projektantskega predračuna ocenjena na 1,4 milijona evrov. Predvidena je v več gradbenih fazah s polovično zaporo ceste. Obvoz bo urejen s signalizacijo, ki bo podrobneje določena v elaboratu za pridobitev dovoljenja za zaporo ceste. Celotna gradnja bo trajala predvidoma devet mesecev.

Alenka Bratušek v Šenčurju, kjer je stekla gradnja novega krožišča.
Alenka Bratušek v Šenčurju, kjer je stekla gradnja novega krožišča.
FOTO: Facebook

'Razvijamo regijo, ki se kaže kot napredna in trdna gospodarska sila'

V ospredju ponedeljkovega vladnega obiska Gorenjske je kranjski župan Matjaž Rakovec predsedniku vlade Robertu Golobu, ministrom in ministricam ter njihovim sodelavcem in sodelavkam na srečanju na občini, na katerega so bili vabljeni tudi župani drugih gorenjskih občin in gospodarstveniki, predstavil, v kakšni kondiciji sta tako Gorenjska kot osrednja občina regije.

"Razvijamo regijo, ki se kaže kot napredna in trdna gospodarska sila. V zadnjem programskem obdobju (2014–2020) je Gorenjska počrpala 232 milijonov evrov sredstev za projekte, ki so bili sofinancirani iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov. MOK je v enakem obdobju vknjižila 27 milijonov evrov sredstev iz kohezijske politike in drugih mehanizmov sofinanciranja. V okviru aktualne finančne perspektive (2021–2027) pa je z oddanimi vlogami in odločitvami o podpori že alocirala za okoli 30 milijonov sofinancerskih sredstev, lani pa realizirala za več kot šest milijonov sofinancerskih sredstev," je povedal.

Med drugim so si ogledali lokacije, na katerih občina in država načrtujeta največje infrastrukturne investicije. Obiskali so Zlato Polje, kjer bodo zrastli regijska bolnišnica, dom starejših, nova ledna dvorana in objekt Severna vrata, ter tam simbolično zasadili lipo. Prav tako so bili na terenu, kjer bo stala soseska ob Savi.

Robert Golob v Kranju
Robert Golob v Kranju
FOTO: Sandi Fišer

"Veseli me, da je država prepoznala vlogo Kranja kot tretjega največjega mesta v državi in začela pripravljati obsežen cikel državnih naložb. Gorenjska je ena najbolj razvitih slovenskih regij, z 18 občinami, mladim, visoko izobraženim prebivalstvom in nizko stopnjo brezposelnosti. Evropska in državna sredstva dobro izkoristimo za investicije, želeli pa bi si seveda še več," je še dodal Rakovec.

Vladi se je zahvalil za dobro sodelovanje. "Pred sabo imamo še veliko načrtov in verjamem, da jih bomo tudi uspešno uresničili," je še dodal.

kranj priključek kranj vzhod promet zastoji nevarnost gradnja

Sus, delulu, slay, NPC,...

S snegom zasuta vozila na Rogli: kriva tanka snežna odeja in veter

Fery Zaka
16. 02. 2026 09.00
Btw, na Vrhniki je nevarno že desetletja, mnogo bolj kot v Kranju. Zastoji so vsak dan, redno tudi poka. Zelo bi pomagalo, če bi Dars podaljšal pospeševalni pas za par deset ali sto metrov. Par dni dela, bi normalen človek temu rekel. Ampak očitno je to misija nemogoče pri nas. Baje bo problem neskončnih kolon, ki se premikajo s hitrostjo 0 - 10 km/h, rešil sekcijski radar, ki bo hitrost omejil na skoraj nikoli mogočih 130 km/h.
Prelepa Soča
16. 02. 2026 09.00
V PRIPRAVI je načrt, torej MORDA čez 10 let.
bc123456
16. 02. 2026 08.57
REZULTAT nerešenih anomallij so VSE VLADE V 35 LETIH -- NEZNANJE IN POHLEP OSAMOSVOITELJEV -- JANSHUA JANŠA , PETRLE BAVČAR IN PODOBNI
Bad Minton
16. 02. 2026 08.56
Zakaj imajo čelade ???
Boti
16. 02. 2026 08.49
korito se mora skoz povnt sj novi pridejo🙃🙃🙃
300 let do specialista
16. 02. 2026 08.45
Sicer pa "iskrene čestitke in priklon" mojstru, ki je na tistem izvozu Brnik projektiral tisto "solzico"- otoček, bariero, ki onemogoča normalno postavitev dveh vozil, res biser, res "hvale vredno" izpeljana bariera, da grše in težavneje ne more biti... poznamo, kako se tisti, ki zavijajo levo proti Kr oz. Šenčurju postavijo na sredino in blokirajo dostop vozilom, ki zavijajo v desno. Za tako obremenjeno cesto tak lijak, only pri nas.
SEHE
16. 02. 2026 08.43
teli pajaci bodo iz cest spet naredili parkirišča.
SEHE
16. 02. 2026 08.41
Merilo razvitosti drževe je predvsem razvit in učinkovit javni promet (železnica, metroo...) mi pa še do letališča nismo uspeli vzpostaviti redne linije... kot da živimo v luknjah.
Victoria13
16. 02. 2026 08.33
Glavno, da se je, pije in fotografira za davkoplačevalski denar! Investicija bo iz 11 milijonov na koncu končala pri 25 milijonih! Bolj se dela, več se pokrade!
ZMERNI DESNIČAR
16. 02. 2026 08.31
me ne zanima pokazali ste, da neznate vodit speljte se dokler še gospodarstvo diha
jugatneme
16. 02. 2026 08.30
Že vidim hitro in učinkovito rešitev, kjer se delajo kolone, na obeh smereh vožnje v dolžino 50 km omejiti hitrosti na 60 km/h. Tako poleg stoječih avtomobilov v koloni, ostali vozniki ne bodo drveli mimo s hitrostjo 100 km/h in več.... :))))))))
Bad Minton
16. 02. 2026 08.56
Saj res. Pa najmanj dva radarja ali pa še bolje tri postavt zraven kolone.
wsharky
16. 02. 2026 08.21
mag. Aneks Alenka svetuje vsem Krajnčanom, da za pot v Zoranovo mesto uporabijo javni prevoz avtobus in vlak, pa se bodo težave takoj rešile.
marker1
16. 02. 2026 08.13
Šivilja nima časa. Zdaj tlakuje teren za volitve na Jesenicah, kjer je naknadno obljubila ŽP Plavž in ŽP Hrušica, čeprav sta izpuščeni v obnovi ŽP Jesenice. Dvomim, da postaji sploh bosta, že zaradi tega ne, ker ne bo regijske bolnišnice na Jesenicah. Tudi v Kranju bo kandidirala, čeprav je ne marajo. Zdaj bo iskala glasove z gradnjo regijske bolnišnice, ki bo v Kranju, namesto da bi bila na Jesenicah ali v Radovljici.
kakorkoliže
16. 02. 2026 08.12
Volitve so blizu, borba za državna korita je silovita.
Fery Zaka
16. 02. 2026 08.09
Visoke petke in čelada. Ultra strokovnjaki. Da ne napišem kaj drugega, ker vemo kam pes taco moli, pri vseh investicijah v javnem sektorju.
windskiper
16. 02. 2026 08.02
A šivilja odkriva toplo vodo? Blejsko obvoznico so pa dal na čakanje, ker so denar porabili za neke kolesarske projekte, ker tip od šivilje kolesari...naj kar trenira, kmal bo spet lahk bicikliral pred parlamentom kekec
proofreader
16. 02. 2026 08.01
Zdaj na volitvah lahko Alenki Bratušek poveste, ali dela v vašo korist.
bibaleze
