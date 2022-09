Eden najlepših kotičkov Hrvaške, idealen za jesenski vikend oddih

Ob uporabi zdravilne termalne vode in mineralnega blata so Daruvarske toplice specializirane tudi za rehabilitacijske programe zdravljenja lokomotornega sistema in športnih poškodb ter za zdravstveni program naravnega zdravljenja neplodnosti, wellness, spa ter športno-rekreacijske programe. Ponujamo tudi nov zdravstveni program, posebej zasnovan za pomoč pri ohranjanju zdravja, kot tudi za zdravljenje posebnih bolezni, povezanih z naravo dela oziroma s pretežno sedečim načinom življenja.

Daruvarske toplice so prva specializirana bolnišnica na Hrvaškem, ki je izvedla kategorizacijo svojih namestitvenih objektov. Namestitvena objekta Daruvarskih toplic, zdraviliški hotel Termal (3*) in depandansa Arcadia (3*), sta le nekaj minut hoje od središča mesta Daruvar. Obkroža ju Julijev park – zgodovinski krajinski park, ki spada med najstarejše na Hrvaškem, prečudovite zgodovinske zgradbe, zajetja izvirov zdravilne vode, otroško igrišče, v neposredni bližini pa še gozdni park ter številne sprehajalne poti.

Zdraviliški hotel Termal obsega 157 namestitvenih enot, notranji in zunanji bazen z zdravilno termalno vodo, vrhunski fitnes center, športno dvorano ter wellness in spa center s finsko in infrardečo savno, parno kopeljo, džakuzijem, predelom za nego obraza in telesa ter solarijem. V sklopu hotela so tudi tri popolnoma opremljene dvorane za izvedbo predavanj, seminarjev in poslovnih srečanj. Kompleks obsega še peščena igrišča za tenis, minigolf in viseče kegljišče. Zgodovinski objekt Villa Arcadia je depandansa z 12 amestitvenimi enotami, povezana z restavracijo Terasa, ki se že nekaj let uvršča med 100 najboljših hrvaških restavracij.

Obiščite nas na Festivalu za tretje življenjsko obdobje od 27. do 29. septembra 2022. v Cankarjevem domu v Ljubljani in izvedite več o naši ponudbi.

http://www.visitdaruvar.hr/en/