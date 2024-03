Bo eden najdaljših lipovih drevoredov pri nas res padel?

Pivola v Občini Hoče. V njej pa znameniti, dober kilometer dolg lipov drevored, ki velja za kulturno dediščino in za spomenik lokalnega pomena. A vsa drevesa, razen 24 v zgornjem delu, so danes označena za posek.

Soršak ocenjuje, da je večina občanov projektu naklonjena, enotnega mnenja je tudi svet krajevne skupnosti. Nenazadnje je ideja vzpostavitve tematske poti na tem območju stara že vsaj 15 let, je spomnil. Zadnja štiri leta so projekt usklajevali z Zavodom RS za varstvo narave in Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije. "Poslušali smo stroko in jo bomo tudi v prihodnje," je zagotovil.

'Stanje rastišča katastrofalno'

Po besedah vodje projekta in krajinske arhitektke Tanje Simonič Korošak so trenutno tik pred zaključkom izdelave konservatorskega načrta. V sklopu priprave so ugotovili, da gre za okoli 1100 metrov dolg drevored lipovcev v spodnjem delu, v zgornjem na poti proti gradu pa gre tudi za visokodebelne hruške. Skupaj gre za 259 lokacij dreves, torej ne zgolj dreves, pač pa tudi ostankov podrtih dreves, pri čemer jih je manj kot polovica historičnih, vsa ostala so bila sajena pozneje.

"Stanje rastišča je bilo ob arborističnem pregledu katastrofalno, zato bi bilo zgolj nadomeščanje dreves premalo za sanacijo drevoreda. Med razlogi za tako stanje je tudi obglavljenje dreves v 90. letih, ki so ga takrat storili v imenu sanacije," je dejala Simonič Korošakova in dodala, da prav tak način pomeni še posebej nevarne razmere za pojav bele omele, ki je tudi razlog za propadanje dreves v Pivoli.