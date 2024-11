Eden največjih gradbenih poslov tega desetletja: na razpisu nobene konkurence

Gradnja se bo začela prihodnje leto in končala konec leta 2027. V tem času bodo zgradili več kot 320 metrov pomola, 7 hektarjev skladišč, poglobili morsko dno ob pristanišču in vplovnem kanalu ter zgradili pripadajočo elektroenergetsko infrastrukturo.

Kar trikrat so v Luki Koper - v kateri ima država neposredno in prek Slovenskega državnega holdinga 62-odstotno lastništvo - prestavili rok za odpiranje ponudb za enega največjih projektov v tem desetletju: širitev kontejnerskega prvega pomola.

Zahtevnost projekta kaže tudi podatek, da bodo piloti za nosilnost in stabilnost segali kar 66 metrov pod morsko dno. Po končani gradnji se bo pretovor v edini slovenski luki močno povečal - zmogljivost bodo s trenutnih milijon kontejnerjev na leto dvignili na 1,75 milijona.

Odpiranje ponudb je potekalo v torek, prispela pa je le ena - ponudba Kolektor Kolinga. Njihova cena znaša 153 milijonov evrov brez davka oziroma 186 milijonov evrov in pol z davkom. Razpis brez konkurence, torej. V Kolektor Kolingu razloge za to pripisujejo pomanjkanju ustreznega kadra pri tako obsežnih in zahtevnih projektih: "Gre za zelo specifičen projekt, ki je tudi eden najzahtevnejših infrastrukturnih projektov, predvsem z vidika obsega, kot tudi z vidikapotrebnih izkušenj in znanja. To, da ni konkurence, je tudi nas zelo presenetilo, saj je naročnik izrecno omogočil oddajo ponudbe tudi vsem subjektom iz tretjih držav (npr. Turčija, Kitajska,...) /.../"

Kolektor Kolingu morajo dokončno zeleno luč še prižgati. Kot so odgovorili v Luki Koper, so v fazi preverjanja popolnosti ponudbe in ustreznosti dokazil. Luka Koper bo v naslednjih letih v pristanišču skupno investirala nekaj manj kot 800 milijonov evrov. Med drugim bodo zgradili novo stavbo potniškega terminala, dodatno ploščad za raztovarjanje vozil in novo parkirišče za dodatno pretovorjene avtomobile.