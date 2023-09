Eden največjih izzivov sodobne družbe: razvija se počasi, enakomerno, več let ...

Demenca je med največjimi zdravstvenimi, socialnimi in finančnimi izzivi sodobne družbe in predstavlja velik javnozdravstveni problem. Poznamo več vrst demence, daleč najpogostejša demenca je pri Alzheimerjevi bolezni. S podaljševanjem življenjske dobe se veča pojavnost Alzheimerjeve demence, ki je kronična napredujoča možganska bolezen, opozarjajo pri NIJZ.

Ta bolezen je v svojem nastajanju zahrbtna. Razvija se počasi, enakomerno, več let, zaradi česar okolica večinoma ne prepozna tega bolezenskega stanja, dokler bolezen že močno ne napreduje. Najbolj izstopajo težave s spominom. Demenca je povezana s slabšanjem zdravstvenega stanja, z upadom kakovosti življenja tako obolelega kot svojcev, s številnimi preprekami, socialno izključenostjo, prikrajšanostjo, z nerazumevanjem, nepoznavanjem, s strahom in stigmo.

"Izredno pomembno je, da se osebe, ki opažajo pri sebi ali pri svojcih težave s spominom in mišljenjem, obrnejo na zdravnika. Ta bo ocenil kognitivne sposobnosti in presodil, ali gre za demenco. Zgodnje odkrivanje in zdravljenje demence imata prednosti, saj gre za tekmo s časom, nezdravljenje pa vodi v hitrejše napredovanje demence," je poudarila svetnica z NIJZ Mercedes Lovrečič. Predsednica združenja Spominčica - Alzheimer Slovenija Štefanija Zlobec Lukič medtem opozarja, da se demence še vedno drži prevelika stigma.

Na nekatere dejavnike tveganja lahko vplivamo

Razvoj demence je povezan z različnimi dejavniki, kot so starost, spol in genetika, ki jih ni mogoče spremeniti. Obstajajo pa tudi takšni, na katere posameznik lahko vpliva in tako zmanjša tveganje za demenco, opozarjajo strokovnjaki. Številni dejavniki tveganja za demenco se prekrivajo z nenalezljivimi boleznimi, kot so bolezni srca, sladkorna bolezen in rakava obolenja. Na omenjene bolezni lahko vsak posameznik vpliva s svojim življenjskim slogom.

V svetu se podaljšuje življenjska doba, kar je vzrok za čedalje večje število starejših, še posebej starejših od 65 let, s starostjo pa narašča pojavnost demence. Tudi za Slovenijo velja podobno. V Sloveniji je bila leta 2021 petina prebivalcev starih 65 let ali več, dobrih pet odstotkov pa je bilo starejših od 80 let. Za leto 2030 podatki kažejo, da bo prebivalcev, starih 65 let in več, že četrtina, skoraj sedem odstotkov pa v starosti nad 80 let.

Daljšanje pričakovane življenjske dobe tako ni vedno povezano z več leti zdravega življenja, je opozorila Lovrečičeva. Demenca prizadene dobra dva odstotka prebivalcev, starih od 65 do 69 let, in kar 42 odstotkov prebivalcev v starosti 90 let in več, tako s podaljševanjem življenjske dobe narašča delež prebivalcev z demenco, še posebej po 80. letu starosti, kažejo podatki NIJZ.