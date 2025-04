Eden od makedonskih bolnikov zaključil zdravljenje v UKC Ljubljana

V požaru v nočnem klubu v Kočanih je v noči na nedeljo, 16. marca, umrlo 60 ljudi, okoli 200 pa je bilo poškodovanih. Več kot sto bolnikov so zdravili oziroma še vedno zdravijo v 14 državah. Štiri poškodovane so premestili tudi v Slovenijo, dva v UKC Ljubljana in dva v UKC Maribor.

V UKC Ljubljana so za STA potrdili, da na zdravljenju ostaja en bolnik iz Severne Makedonije.

Bolnika, ki so ju na zdravljenje prepeljali v UKC Maribor, pa tam še vedno zdravijo, a je njuno stanje stabilno in se izboljšuje. "Enega smo iz intenzivne terapije že premestili na rehabilitacijo na Kliniko za interno medicino, drugi pacient zaenkrat še ostaja v enoti intenzivne terapije," so nam v petek odgovorili iz Univerzitetnega kliničnega centra Maribor.