Eden od treh obtoženih napada na kmeta odrešen kazenskega postopka

Tožilstvo je obtožnico spremenilo po pričevanju oškodovanca na glavni obravnavi v začetku maja. Napadeni kmet iz Kleč je takrat na sodišču dejal, da ga je udaril prvoobtoženi Aleksander Strojan , na tleh pa ga je brcal Primož Strojan , ki naj bi ga tudi poškropil s solzivcem. Oškodovanec je med svojim pričanjem ocenil, da naj bi ga verjetno brcal tudi Stanko Železnik , ki je izstopil iz avtomobila, vendar pa o tem ni bil več prepričan, saj je v tistem trenutku že ležal na tleh, oblit s krvjo in z razdraženimi očmi zaradi uporabe solzivca, piše Dnevnik.

Druga dva obtoženca pa spremenjena obtožnica bremeni povzročitve hude telesne poškodbe v sostorilstvu. Sodni izvedenec Marko Jug je na enem od prejšnjih narokov pojasnil, da je solzivec pri oškodovancu povzročil nadraženost zrkel, kar je, sicer za kratek čas, vendar znatno oslabilo njegov vid. Po mnenju tožilstva tudi ta del očitkov izpolnjuje zakonski znak hude telesne poškodbe. Oškodovanec je v napadu utrpel tudi zlom dna leve očesne votline, zlom mostička leve ličnice, zlom stene sinusa zgornje leve čeljustnice.

Tožilka Ana Kirm je na podlagi pojasnil sodnega izvedenca v obtožnico dodala, da je oškodovanca brcal Primož Strojan, njegov brat Aleksander, ki je oškodovanca udaril, pa ne. V izrek obtožnice je dodala tudi posledice uporabe solzivca, poroča Delo.