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Slovenija

Eden od treh obtoženih napada na kmeta odrešen kazenskega postopka

Ljubljana, 03. 06. 2026 09.58 pred 53 minutami 2 min branja 8

Avtor:
STA M.S.
Pest

Tožilstvo je v kazenski zadevi zoper tri obtožene napada na kmeta iz Kleč julija lani spremenilo obtožnico tako, da obtoženemu Stanku Železniku ne očita več storitve kaznivega dejanja hude telesne poškodbe v sostorilstvu. Železnik je tako po več mesecih zapustil pripor.

Tožilstvo je obtožnico spremenilo po pričevanju oškodovanca na glavni obravnavi v začetku maja. Napadeni kmet iz Kleč je takrat na sodišču dejal, da ga je udaril prvoobtoženi Aleksander Strojan, na tleh pa ga je brcal Primož Strojan, ki naj bi ga tudi poškropil s solzivcem. Oškodovanec je med svojim pričanjem ocenil, da naj bi ga verjetno brcal tudi Stanko Železnik, ki je izstopil iz avtomobila, vendar pa o tem ni bil več prepričan, saj je v tistem trenutku že ležal na tleh, oblit s krvjo in z razdraženimi očmi zaradi uporabe solzivca, piše Dnevnik.

Njive v Klečah na obrobju Ljubljane
Njive v Klečah na obrobju Ljubljane
FOTO: POP TV

Druga dva obtoženca pa spremenjena obtožnica bremeni povzročitve hude telesne poškodbe v sostorilstvu. Sodni izvedenec Marko Jug je na enem od prejšnjih narokov pojasnil, da je solzivec pri oškodovancu povzročil nadraženost zrkel, kar je, sicer za kratek čas, vendar znatno oslabilo njegov vid. Po mnenju tožilstva tudi ta del očitkov izpolnjuje zakonski znak hude telesne poškodbe. Oškodovanec je v napadu utrpel tudi zlom dna leve očesne votline, zlom mostička leve ličnice, zlom stene sinusa zgornje leve čeljustnice.

Tožilka Ana Kirm je na podlagi pojasnil sodnega izvedenca v obtožnico dodala, da je oškodovanca brcal Primož Strojan, njegov brat Aleksander, ki je oškodovanca udaril, pa ne. V izrek obtožnice je dodala tudi posledice uporabe solzivca, poroča Delo.

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KOMENTARJI8

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ijsales
03. 06. 2026 10.52
v bistvu so na fotografiji njive v savljah...dogodek je potekal na spodnji teresi kakšen km jugozahodno...
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0 0
manga
03. 06. 2026 10.43
Komplet ekipa napadalcev na Šutarja bi mogla dobiti najmanj 150 let zapora skupaj ker so tisti večer bili tam da napadejo ljudi in so pred vsodnim dogodkem dvakrat bili vdeleženi v pretepanje drugih oziroma je policija nezadostno in nestrokovno posredovala.Napadalci na kmeta,na NJEGOVI ZEMLJI morajo dobiti vsak po 10 let zapora najmanj.
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+6
6 0
tavbix
03. 06. 2026 10.40
To ti je sodstvo...ki ščiti kriminalce namesto žrtve.
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+7
7 0
galeon
03. 06. 2026 10.22
Če sodeluješ si kriv in pika. Pa magari samo stojiš zraven in gledaš.
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+17
17 0
Omreznina2024
03. 06. 2026 10.20
Absurdno kaj se dela, vsi bi morali bit v zaporu vsak po 10 let, z 12 urnim delovnikom na žagi , plohe premetat, prva dva pa še po par let dodatno v poduk vsem ostalim, ter tudi finančno povrniti kmetu za vso trpljenje, prej ne bo miru pred takimi .
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+17
17 0
Smuuki
03. 06. 2026 10.12
No kakšno sporočilo je to? Delaj kar hočeš mi te bomo zaščitili če boš delal za nas. Levi blok je začel pretiravati s pogumom pri tem početju. Kmet je v naši družbi označen kot sovražnik družbe. Kmeta načrtno uničujejo levi nvo ji, kmetu brez kazni vdirajo v hleve in kradejo živino, meso. Kmeta za zabavo brez kazni pretepajo. Bo treba uprizorit pravi kmečki punt? Ne s transparenti in povorko traktorjev. Kaj bolj trdega bo treba prijet v roke
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+9
11 2
SDS_je_poden
03. 06. 2026 10.25
Dej konjerejec, umiri se malo.... Ne rabiš zganjat drame, samo zato, ker si kmet.
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-10
2 12
Smuuki
03. 06. 2026 10.32
Nehaj se hvalit da si teslo
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+6
7 1
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