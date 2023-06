Edina dejavnost, ki deluje 365 dni na leto in pri kateri ni čakalnih dob

V Sloveniji vsak dan potrebujemo 350 do 400 krvodajalcev in zaradi vseh, ki darujejo kri, Slovenija sodi med tiste države, ki potrebe po krvi pokriva sama. Imamo namreč okrog 60 tisoč rednih krvodajalcev – 60 odstotkov jih kri daruje vsaj enkrat letno, skoraj četrtina teh pa trikrat in celo štirikrat letno. Letos obeležujemo 70 let prostovoljnega krvodajalstva, 4. junija pa se spominjamo dneva, ko so leta 1945 v ljubljanski Centralni vojni bolnici odvzeli in konzervirali prvih 19 steklenic krvi. V Veržeju bo potekalo že 31. srečanje krvodajalcev Slovenije.

Začetki transfuziologije in krvodajalstva v Sloveniji segajo v obdobje po koncu druge svetovne vojne, ko je bil v Ljubljani pri Centralni vojni bolnici ustanovljen transfuzijski oddelek. Tam so 4. junija 1945 odvzeli in konzervirali prvih 19 steklenic krvi, zato je 4. junij razglašen za dan slovenskih krvodajalcev. Z razvojem zdravstva so zahteve po večjih količinah krvi imele za posledico ustanavljanje transfuzijskih postaj pri bolnišnicah. Skoraj devet let kasneje, 9. marca 1953, pa je bila v Zagorju ob Savi izvedena prva terenska krvodajalska akcija, ko je kri darovalo devet zagorskih rudarjev. Hkrati je to bila prva terenska krvodajalska akcija Zavoda za transfuzijo krvi iz Ljubljane, kjer so rešitev za pomanjkanje krvodajalcev in krvi našli v terenskih krvodajalskih akcijah. S prvo terensko krvodajalsko akcijo v Zagorju ob Savi je za celotno Slovenijo začelo veljati načelo prostovoljnega, anonimnega in brezplačnega darovanja krvi, so pred Dnevom slovenskih krvodajalcev navedli v Rdečem križu Slovenije (RKS).

icon-expand Prva terenska krvodajalska akcija v Sloveniji je bila izvedena 9. marca 1953. V 70 letih je na takšne akcije prišlo darovati kri več kot 6,3 milijona krvodajalcev. FOTO: Shutterstock

V Sloveniji daruje kri skoraj pet odstotkov prebivalcev V Sloveniji se danes lahko pohvalimo z nekaj manj kot 60.000 rednimi krvodajalci. Enkrat letno kri daruje 60 % krvodajalcev, 28 % jih daruje kri dvakrat, 10 % trikrat in 2 % štirikrat. Naša država zato sodi med tiste, ki same pokrivajo vse potrebe po krvi. "V Sloveniji daruje kri skoraj 5 % prebivalcev, vsak delovni dan potrebujemo med 350 in 400 krvodajalcev, da zadostimo dnevnim potrebam zdravstva po krvi," so še zapisali. Rdeči križ Slovenije letno za potrebe zdravstva organizira skoraj 1200 krvodajalskih akcij, od tega je več kot 390 t. i. terenskih. Prva terenska akcija v koledarskem letu vedno poteka 3. januarja, zadnja praviloma 31. decembra. Potrebe po komponentah krvi različnih krvnih skupin so nepredvidljive in večinoma sovpadajo s porazdelitvijo krvnih skupin med prebivalstvom. V Sloveniji sta najpogostejši krvni skupini A in 0 (A približno 40 %, 0 38 %), krvne skupine B je 15 %, krvno skupino AB pa ima približno 7 % ljudi). RhD pozitivnih je okoli 82 % ljudi, RhD negativnih pa le okoli 18 %.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Najdragocenejše darilo "Kri je najdragocenejše darilo – darilo življenju. Ob dnevu slovenskih krvodajalcev ter ob skorajšnjem praznovanju svetovnega dneva krvodajalcev (14. junij) je prav, da se iskreno in iz srca zahvalimo vsem tistim posameznikom, ki dajejo kri po svoji volji, brez kakršnekoli nagrade razen osebnega občutka zadovoljstva, da nekomu rešujejo življenje ali vračajo zdravje. Zahvala gre še posebej tistim, ki dajejo kri dvakrat, trikrat ali celo večkrat letno," so še dodali pri Rdečem križu Slovenije. Razlogi za darovanje krvi so nesebičnost, predvsem pa želja za pomoč sočloveku, zato bodo v Rdečem križu Slovenije skupaj s transfuzijsko službo, mediji, družbeno odgovornimi podjetji, šolami, športnimi ter številnimi drugimi društvi in organizacijami ter našimi partnerji, še naprej negovali in širili plemenito tradicijo prostovoljnega, brezplačnega in anonimnega krvodajalstva, zagotavljajo. "Nekaterim pošljemo sporočilo, druge kličemo, mnogi pridejo kar sami. Ponosni, ker pomagajo in ker skrbijo, da marsikatera življenjska zgodba teče dalje. Neštetokrat hvala, vsakemu posebej in vsem skupaj. Hvala tistim, ki pridete prvič in tistim, ki ste ovenčani z nazivom vitezinja in vitez. Hvala vsem, ki boste krvodajalci šele postali. Pri Rdečem križu Slovenije se trudimo že sedemdeset let in trudili se bomo še naprej."

icon-expand V Sloveniji letno potrebujemo okoli 95.000 krvodajalcev oziroma okoli 40.000 litrov krvi. FOTO: iStock