Edina oprema, ki je potrebna za doseganje in vzdrževanje forme v udobju doma – brez dodatnih orodij!

Elastični, raztegljivi in neuničljivi trakovi ustvarjajo upor, tako da lahko nadomestijo uteži za dosego želenih rezultatov!

Da, ravno ta set preprostih in vsestranskih fitnes trakov X-Bands lahko uporabite za učinkovito ogrevanje pred vadbo, da se izognete poškodbam, pa tudi za vadbo celotnega telesa , treninge moči in raztezanje po treningu.

Odkrijte čar zabave in učinkovitega treninga z manj truda

Ne glede na to, ali gre za preproste ali zahtevne vadbe, je za dober in zabaven trening potrebnih le nekaj delov vašega telesa: roke, stegna, noge in set najbolj priljubljenih fitnes trakov X-Bands!

Vadba s fitnes trakovi ni težka in preveč groba. Ne zahteva preveč energije, ne obremenjuje telesa, sklepov in mišic, enostavno se izvaja in je zelo učinkovita.

Zapomni si: ne glede na to, kakšno vadbo želiš početi s fitnes trakovi, vedno začni počasi in postopoma ter dodajaj nove elemente, da povečaš svojo porabo energije.