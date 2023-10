'Edina pot za učinkovito upravljanje migracij je njihova legalizacija'

Najboljši način za učinkovito upravljanje migracij je po mnenju premierja Roberta Goloba njihova legalizacija. Evropa namreč potrebuje delovno silo, je dejal. Glede odnosov s tretjimi državami se je ob prihodu na neformalni vrh EU v Granadi zavzel za povezovanje razvojne pomoči in upravljanja migracij, kot je to EU storila s sporazumom s Tunizijo.

"Prepričan sem, da je edina pot, kako učinkovito upravljati z migracijami, legalizacija. Ker so migracije vedno bile in vedno bodo, jih je treba čim več spraviti prek legalnih oblik," je povedal. To bi med drugim vključevalo centre za usposabljanje v državah izvora, kjer bi posameznike učili jezika, pa tudi veščin, je dejal premier.

icon-expand Migranti na Rigoncah FOTO: Aljoša Kravanja

"Konec koncev Evropa potrebuje delovno silo in tudi legalne načine, kako pomagati tem ljudem, da pridejo do služb in domov v Evropski uniji na popolnoma legalen način," je poudaril. Tako bi se po njegovih besedah izognili kriminalnim združbam, ljudje, ki prihajajo, pa bi hitreje dobili delo, ki jim ustreza. Obenem je Golob izrazil prepričanje, da je treba pri sodelovanju s tretjimi državami povezati razvojno pomoč, dobro upravljanje migracij, pa tudi sistem vračanja tistih, ki pridejo po nezakonitih poteh. EU je razvojno pomoč z upravljanjem migracij povezala v julija sklenjenem sporazumu s Tunizijo. Golob je v odgovoru na vprašanje, ali ta sporazum deluje, poudaril, da noben dogovor sam po sebi ne spremeni stvari v realnem življenju. Dogovor je lahko temelj, na podlagi katerega je treba trdo in vztrajno delati. Da bo lahko EU finančno pomagala tretjim državam, je treba povečati tudi sredstva za področje migracij v okviru revizije večletnega finančnega okvirja EU, še meni Golob. "Mi se lahko o migracijah veliko pogovarjamo, o tem, kako je treba delati na zunanjih mejah, kako je treba delati v državah izvora. Ampak če ne bomo tem državam pomagali s konkretnimi finančnimi pomočmi, so te naše besede o drugačni politiki do migracijskih tokov v resnici prazne," je povedal.