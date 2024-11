'Edina prava pot je okrepljeno sodelovanje med vsemi vejami oblasti'

Predsednik vlade Robert Golob in predsednica države Nataša Pirc Musar sta se sestala na delovnem sestanku, ki ga je slednja označila za konstruktivnega. Spregovorila sta o aktualnih notranje- in zunanjepolitičnih temah ter se v pogovoru zavezala za okrepljeno sodelovanje med vsemi vejami oblasti.

Kako zapleteni so odnosi med predsednico države in premierjem?

Premier je sicer za našo televizijo že v ponedeljek zavrnil namigovanja, da so odnosi med uradoma blizu ledišča, čeprav je bila napetost med njim in predsednico jasno vidna. Za novo fronto naj bi sicer poskrbela Pirc Musarjeva, ki je na obisk v državo povabila kitajskega predsednika Ši Džinpinga. Čeprav so v premierjevem kabinetu opozorili, da mora imeti država usklajeno zunanjo politiko, pa so v predsedničinem uradu poudarjali, da soglasja za posredovanje vabil ne potrebujejo.