Edini muzej, kjer nihče ne ostane resen

Zagreb. Ura je pol desetih. Nepomemben podatek za zunanjega opazovalca, zame, ki sem si zabila v glavo, da bom prva na blagajni, ko muzej ob 9. uri odpre svoja vrata, pa ne. Zamudo sem si skupaj s snemalno ekipo priigrala z neusmiljenim bojem za parkirno mesto. Jasno, kaj pa bi človek drugega pričakoval, ko pa Haha House stoji v centru hrvaške prestolnice. A če se človek odpravlja v ustanovo smeha, slaba volja res ne more trajati dolgo. Že takoj pred vhodom je mojo pozornost pritegnil smetnjak, iz katerega je štrlelo več parov nog. Vsak s svojo vrsto obutvije. Hipsterski stil, pa lepo urejene petke, navadne superge in štrleče bele nogavice. Kaj za vraga naj bi sporočala ta umetniška instalacija, sem razmišljala, ko sem se približevala edini muzejski ustanovi na svetu, iz katere obiskovalci po koncu obiska odhajajo ven z bolečimi trebušnimi mišicami, boljšim imunskim sistemom, z ozdravljenimi glavoboli in dobro voljo. "Tu se nahajajo vsi predstavniki medijev in influencerji, ki nas niso objavili ali pisali o nas," je pisalo na smetnjaku. In potem sem se ... Zasmejala.

Smeh zdravi in pomlajuje telo ter duha

Smeh je pol zdravja, kar so glede na pregovor vedeli ljudje že nekoč, danes pa to podpirajo še znanstvene raziskave. In naše stanje, govorim predvsem o odraslih, ni ravno rožnato, ko govorimo o številu nasmehov, ki jih podarimo sebi ali drugim. Povprečni človek se namreč nasmehne le še 15-krat na dan, kar je trikrat manj kot pred 40 leti, ko je za smejanje porabil skoraj 20 minut. To so pokazale najnovejše raziskave v pokoronskem obdobju. Različne skrbi in boj za preživetje so jasno naredili svoje. Postajamo resni, zaskrbljeni in namrgodeni. Za razliko od naših malčkov, ki se menda, kot smo se mi nekoč, nasmejejo kar 400-krat na dan.

Tudi največji "namrgodneži" dvignejo ustne kotičke

"Nekoč je prišel nek gospod, pravi godrnjavec. Nič mu ni bilo prav. Že ob prihodu na recepcijo je bil slabe volje, ves čas se je pritoževal, da ni plačal za to, da mora zdaj čakati v vrsti. In da itak dvomi, če bo tu sploh našel kaj smešnega," mi je na vprašanje, ali res vsi najdejo tu dobro voljo, začela razlagati Andrea Golubić, glavna krivka za postavitev muzeja. "Bil je res eden največjih "Grinchev", kar jih je kdaj prišlo do sedaj k nam na obisk. Kasneje smo šli v muzej preverit, kako se ta gospod sploh počuti v muzeju in če je vseeno našel kaj smešnega. Uganite, v kakšnem stanju smo ga našli." Jasno sem si takoj naslikala sliko krohotajočega se gospoda, drugače zgodba verjetno ne bi imela smisla. In res se je menda ob enem od vicev krohotal do solz. In to z znancem, ki ga je čisto po naključju srečal v muzeju.

"In to je tudi glavni cilj muzeja. Da se ljudje nasmehnejo, krohotajo, zabavajo in sprostijo," razlaga Andrea Golubić, ki je pred tem že odprla dva muzeja občutkov v Splitu in Pragi. V obdobju korone se je vrnila v Zagreb in takrat resnično občutila tesnobo tistega časa tudi doma. Od nekdaj je v sebi nosila potrebo, da ljudi okoli sebe razveseljuje. In projekt, ki je bil na začetku poln visokoletečih idej, je pomagal tudi njej, da se je tudi sama znebila sivega vsakdana, ki je bil poln negativnih novic. Našla je nekaj somišljenikov, med katerimi so bili tudi številni umetniki, arhitekti, komiki, tudi nekaj Slovencev, in ustvarili so edinstveno zgodbo, ki pa je menda še zdaleč ni konec. Morda pa bo nekoč njihova franšiza zaživela tudi čez mejo, pri nas. In kar je pri vsem tem veliko vredno, je tudi to, da se v muzeju še posebej trudijo za vključenost tistih, ki smeh najbolj potrebujejo: odrasli in otroci s psihičnimi težavami, boleznimi in vedenjskimi motnjami.