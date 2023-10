'Edini pogoj, ki sem ga postavila, je, da zdravstvo ostane prioriteta te vlade'

Valentina Prevolnik Rupel v strateškem svetu za zdravstvo, ki ga vodi kirurg Erik Brecelj, deluje od njegove ustanovitve. Članica sveta po nastopu ministrske funkcije ne bo več, bo pa z njim sodelovala v drugačni vlogi. "Če me bodo le povabili, bom čim večkrat poskušala sodelovati in prihajati na njihove sestanke," je poudarila v pogovoru za STA in izrazila prepričanje, da bo sodelovanje med svetom in ministrstvom dobro.

"Verjamem, da mi bo to v veliko pomoč pri razpravi in obravnavi tem, ki se jih prioritetno lotevamo – to so dostopnost, kakovost, vzdržno financiranje in košarica pravic," je poudarila.