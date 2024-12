Matic z redko gensko boleznijo, zdravilo pa vrtoglavih 3,2 milijona evrov

Matic Žontar bo januarja praznoval osmi rojstni dan. Je povsem običajen fant, vesel, radoveden, družaben: "Zanimajo me avti in dinozavri." A za razliko od drugih družin se v družini Žontar sinovih rojstnih dni ne morejo veseliti. Matičeva bolezen vsak dan napreduje. "Pri 10 do 12 letih že imajo invalidski voziček, ker najprej odpovejo mišice nog in medeničnega obroča. Potem tudi roke in počasi vse. Sledi paraliza, odpovedujejo srčne mišice, dihalne mišice in to je vzrok smrti," našteva Matičeva mama Živa Krelj. Matic je diagnozo Duchenova mišična distrofija dobil pri 11 mesecih. "Ko ob diagnozi izveš, da bo živel 20 let, je to res hud udarec. In potem se ti sesuje svet, ko se sestaviš nazaj, se pa odločiš, da boš temu otroku pomagal," pravi Tadej Žontar.

Dečka so doslej zdravili le s steroidi, ki vplivajo na povečanje mišične moči, imajo pa veliko stranskih učinkov. A Matic vseeno ne more skočiti, težko gre po stopnicah, ne vozi kolesa, z bratcem in prijatelji ne more igrati nogometa. "Vidiš njegovo željo, zave se, da ne zmore, pa se umakne, ampak v bistvu je njegova želja, on ima neverjetno voljo do življenja," nadaljuje Živa. Veliko ovir, a starša bi dala vse, da bi zamrznila čas.