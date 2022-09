Letos porast števila poškodb hrbtenjače. Zdravila ni, je samo preventiva

Poškodba hrbtenjače se lahko zgodi komurkoli. "Vsakega lahko doleti, nismo imuni," opozarja primarij mag. Rajmond Šavrin , dr. med., ki je predstojnik oddelka za rehabilitacijo pacientov z okvaro hrbtenjače na URI Soča. Po trendu upadanja so letos na URI Soča zaznali ponoven dvig števila poškodb, kar jih zelo žalosti, zato je še toliko bolj pomembno, da se javnost zave, da je možno marsikatero od nesreč, ki povzročajo težje in najtežje poškodbe hrbtenjače, preprečiti, pravi Šavrin in dodaja, da se mora vsak od nas zavedati, kakšne nevarnosti prežijo na nas, vsako od naših dejanj pa potrebuje premislek in več previdnosti.

5. september je mednarodni dan osveščanja o poškodbah hrbtenjače, ki ga je razglasilo največje mednarodno združenje strokovnjakov, ki se ukvarjajo z zdravljenjem in rehabilitacijo oseb po poškodbi ali bolezni hrbtenjače – ISCoS, International Spinal Cord Society. V Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Republike Slovenije Soča (URI Soča) so skupaj s Slovenskim združenjem za fizikalno medicino (ZFRM) in z Zvezo paraplegikov Slovenije (ZPS) pripravili dogodek, na katerem so med drugim predstavili delo fizioterapevtov in delovnih terapevtov na oddelku, hkrati so javnosti namenili apel, da je marsikatero poškodbo hrbtenjače mogoče preprečiti.

Padci med vzroki na prvem mestu, sledijo prometne nesreče

Po podatkih URI Soča za zadnjih šest let so najpogostejši vzroki za poškodbe hrbtenjače različni padci, sledijo prometne nesreče, pri čemer primarij Šavrin opozarja, da se zelo povečuje število motoristov s hudimi poškodbami hrbtenjače. Pogosti vzrok poškodb hrbtenjače so tudi delovne nesreče, pa športne poškodbe (padci med kolesarjenjem, smučanjem, skoki v vodo, kajtanje, jadralno padalstvo ...). Poškodba hrbtenjače običajno povzroči tetraplegijo in paraplegijo ter s tem povezano paralizo bodisi spodnjega dela telesa bodisi celotnega telesa z motnjami delovanja številnih notranjih organov, opozarja Šavrin in dodaja, da to pacientom prinaša številne telesne, duševne, socialne, spolne in poklicne posledice. Proces rehabilitacije zato zahteva sodelovanje celotnega tima strokovnjakov – zdravnikov, fizioterapevtov, delovnih terapevtov, psihologov, socialnih delavcev ter delavcev zdravstvene nege. Je pa rehabilitacija zelo dolgotrajen proces in je odvisen od veliko dejavnikov, ne samo od višine in obsega poškodbe hrbtenjače. Primarij Šavrin je opozoril, da je med poškodovanimi, ki jih sprejmejo na URI Soča, tudi precej navdušencev nad bolj adrenalinskimi športi, kot sta kajtanje in spust z gorskim kolesom, glede na razmere na naših cestah pa se bojijo, da bodo na njihov oddelek kmalu sprejeli tudi prve poškodovance po padcih z električnimi skiroji.