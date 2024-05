Edinstvena izkušnja v neokrnjeni naravi: Uživajte ob kozarcu vina na Briču

OGLAS

Na posestvu Brič so povedali, da so se razveselili vstopa Hrvaške v Schengen zono, saj jim je to odprlo priložnost za nova čezmejna sodelovanja. Hitro za tem so vzpostavili sodelovanje s turističnim združenjem Buje, ki je omogočilo postavljanje smerokazov v širni okolici bujske občine in hkrati uvrstilo posestvo na momjansko vinsko pot. Kot pravijo, taka umestitev je pripeljala lepo število turistov na posest.

Brič ponuja edinstveno izkušnjo v neokrnjeni naravi, kjer lahko uživate ob kozarcu vina ali se odločite za celovito degustacijo vin ob spremljavi lokalnih sirov in suhih mesnin. Njihov cilj je prikazati avtentične istrske okuse, ki jih dopolnjuje ogled kleti in čudovit panoramski pogled na zaledje Istre, Jadransko morje s Piranskim zalivom in Benetkami. Ob lepem vremenu pa pogled seže vse do Triglava in italijanskih Dolomitov.

Kljub novim priložnostim, ekipa iz Briča nikakor ni pozabila na domače okolje, saj jim je cilj približati se lokalnemu občinstvu. To so si zadali tako, da se udeležujejo lokalnih dogodkov kot so Pomol okusov v organizaciji Turističnega združenja Izola ter Altroke v organizaciji Turističnega združenja Koper. Prav tako sami organizirajo tudi lastne dogodke na posestvu. Med njimi je likovna delavnica Art, Wine & Food, kjer udeleženci slikajo ob okušanju vin in kulinaričnih dobrot.

Ena najlepših kleti v svetovnem merilu je lahko tudi najbolj romantičen kraj za potrditev vaše vezi pred celim svetom. Enkratna lokacija Posestva Brič postaja vedno bolj priljubljena poročna lokacija za mladoporočence. Čudovito urejena okolica in prijeten ambient pričarata poročni dan kot iz pravljice.

