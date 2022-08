Edinstvena platforma za rezervne dele ...

Perles je butična blagovna znamka elektromehanskih orodij, švicarskih korenin, ki temelji na več kot 85 letni tradiciji kakovosti in obenem zasleduje najnovejše trende na področju trajnostne naravnanosti. V središče svojega delovanja umešča razvoj tehnoloških rešitev, ki omogočajo nižje stroške lastništva orodij in obenem zmanjšujejo negativni vpliv na okolje.

Pogled v zgodovino Perles , premijski proizvajalec profesionalnih električnih orodij in njihovih motornih enot, ki je danes prisoten v več kakor dvajsetih državah, je v industriji električnih orodij prispeval številne inovacije.

Kot prvi na svetu je trgu ponudil visoko hitrostni kotni brusilnik, dvojno izolirane industrijske vrtalnike, leta 2012 pa je s patentirano sklopko omogočil podaljšanje življenjske dobe svedrov do kar petkrat. V lanskem letu pa so za orodje, ki omogoča do 10-krat več rezov na nerjavečem jeklu, prejeli tudi priznanje Gospodarske zbornice Slovenije za najboljše inovacije leta 2021 in ameriško priznanje Pro Tool Innovation Award. Blagovna znamka Perles je do danes zamenjala tri lastnike. Od leta 1960 so orodja za profesionalce izdelovali v kranjskem podjetju Iskra, leta 2016 pa je Perles prešel v roke brkinskega oblikovalca svetovnih trendov s področja napredne elektronike in okolju prijaznih naprav.

V podjetju ATech d.o.o., kjer se danes osredotočajo na vse faze snovanja orodja (od ideje, načrtovanja in izdelave), ne pristajajo na zasledovanje velikih korporacij. Z dolgoletnim znanjem s področja elektronike in repozicioniranjem blagovne znamke nastopajo na trgu s številnimi karakteristikami, ki so bližje mlajšim generacijam. Med drugim so edini proizvajalec elektromehanskih orodij, ki omogoča nakup več kot 2.000 rezervnih delov preko spleta, tudi za izdelke izven izdelave. Obenem jim veliko pomeni, da so vsa Perles orodja izdelana v Sloveniji, s čimer ostajajo zvesti svojim koreninam, krepijo lokalno gospodarstvo ter ohranjajo delovna mesta. Orodja Perles niso le izdelana v skladu z načeli politike krožnega gospodarstva Evropske unije. Trg jih predvsem pozna po izjemno močnih motorjih z nadpovprečnim izkoristkom, ergonomiji, dolgi vzdržljivosti oz. dolgi življenjski dobi orodij. Perles z inovativno spletno trgovino rezervnih delov V Perlesu stremijo k izdelavi inovativnih in trajnostnih izdelkov z dolgo življenjsko dobo in nizkimi stroških lastništva orodja. Krožni model podaljševanja življenjske dobe izdelka oz. dolgotrajna raba orodja namreč v veliki meri zmanjša negativni vpliv na okolje in tako prispeva k ohranjanju naravnih virov.

V ta namen so v Perlesu razvili lastno aplikacijo z intuitivnim naročanjem številnih rezervnih delov preko spleta. Nakup originalnih kot rezervnih delov za orodja izven izdelave, je tako sedaj enostaven, predvsem pa uporabniku veliko bolj prijazen. Poleg pa ponujajo tudi celovit servis za vsa kadarkoli izdelana Perles orodja. V Perlesovi spletni trgovini rezervnih delov boste našli preko 2.000 rezervnih delov, ki so v prvem koraku razdeljeni v dve skupini in sicer na originale in rezervne dele za orodja izven izdelave. Za boljšo preglednost oz. hitrejšo po pot do iskanega izdelka, so dodatno kategorizirani v skupine glede na rabo orodja in sicer: - orodja za vrtanje in mešanje, - orodja za brušenje in rezanje ter poliranje, - vibratorje betona, - orodja, namenjena delu z lesom, - orodja, namenjena delu s kovino, in - orodja za ladjedelništvo. V vseh skupinah so rezervni deli še dodatno klasificirani po skupinah orodij. Orodja za brušenje, rezanje in poliranje so tako razdeljena na enoročne kotne ter kotne brusilnike, prav tako brusilnike betona, zidne rezkarje in kotne polirnike. Oziroma orodja, namenjena delu z lesom, na krožne žage in nadrezkarje, orodja za vrtanje ter mešanju, pa na vibracijske, natančne, visoko momentne, industrijske in diamantne vrtalnike ter mešalnike. Uporabniku se glede na izbrano skupino orodja prikažejo vsi modeli, ki sodijo vanjo. Klik na izbrani model orodja pa vas pripelje do interaktivnega sistema naročanja. Najlažje je naročati ob shemi izdelka, se strinjate? Še lažje je, če je detajlna skica orodja opremljena z vsemi oštevilčenimi rezervnimi deli in klikabilna. Tako zlahka ugotovite, kateri rezervni del potrebujete za nadaljnjo nemoteno rabo vašega orodja. S klikom nanj, ga preprosto dodate v košarico in že je na poti k vam. Primer prereza Perles orodja, za lažji nakup rezervnih delov.

