Adrenalinski dan žena v 'jami': Brez šminke, parfumov in popolnih frizur

Morda se zdi, da je bil v zgodovini rudnik izključno ali večinoma v domeni moških. Pa to ne drži. Tudi ženske so z jamo pomembno povezane, sploh v Zasavju. Tu so namreč prav ženske pripravile prvi organiziran rudarski štrajk, ki je bil tudi uspešen. Delavkam 'na dnevu', torej na dnevnem kopu, je inšpektor Rudolf Eichelter od že tako (pre)nizke plače trgal še dodatnih nekaj krajcarjev, zaradi česar so prekinile z delom. Razjarjene so Eichelterja, ki jih je prišel mirit, celo udarile z lopato po glavi. Na delo so se vrnile šele, ko so jim odvzete krajcarje vrnili.

Edinstveno praznovanje dneva žena

Letos bodo 8. marca v Zavodu Savus prvič pripravili edinstveno praznovanje dneva žena. Ženske bodo svoj praznik slavile v rudniku, na prireditvi Punce v jami. S prireditvijo organizatorji ohranjajo spomin na najpomembnejše zasavske ženske in njihove izjemne dosežke. Obujajo tudi spomin na prvo praznovanje dneva žena na slovenskih tleh, ki so ga pripravili ravno v Zasavju, natančneje v Trbovljah.



Punce se bodo 8. marca letos podale globoko pod zasavsko zemljo, v rudniško jamo, ki povezuje mesti Trbovlje in Hrastnik. Trasa je dolga približno pet kilometrov. Z izjemo začetnega spusta in končnega vzpona je ravna, a posejana z naravnimi ‘ovirami’, kot so luže, kamenje in blato.

Udeleženke prireditve Punce v jami bodo tekle ali hodile le po rudniku na okrog 5,5 km dolgi progi, ki poteka v rudniških rovih med mestoma Trbovlje in Hrastnik. Udeleženke se bodo spustile 40 metrov globoko v rudnik in se na koncu povzpele prav toliko na površino. Vmes je proga ravna, poteka pod površino, včasih bodo tekle in hodile tudi več kot 250 metrov pod zemeljskim površjem.

Proga je varna, vendar je zaradi tirov, vlage, teme in neravne površine zahtevna za hitrejši tek. Vsekakor preizkušnja, polna adrenalina. Na prireditvi ne bo šminke, dišečih parfumov, frizur, lesketajočih dresov, sončnih očal … Bo pa ogromen nasmeh na koncu rova in kljub blatnemu obrazu zadovoljstvo in poln koš dobre volje, sporočajo organizatorji.

Namen ni samo tekmovanje, ampak prijetno druženje

Namen Punc v jami ni (samo) tekmovanje. Seveda lahko tiste, ki to želijo, tekmujejo med seboj, saj bodo organizatorji merili čas, lahko pa se skozi jamo tudi sprehodijo in prireditev izkoristijo za prijetno druženje.

Ob prihodu iz jame bo puncam zapela Lara Jankovič, ki prav za Punce v jami pripravlja poseben glasbeni program. Po adrenalinski preizkušnji bodo ženske dobile tudi nageljčke, ki jim jih bodo delili člani Društva copatarjev Dol pri Hrastniku.



Prireditev je podprlo tudi pet ambasadork: uspešna slovenska biatlonka Tadeja Brankovič, naj učiteljica Nina Jelen, balkanska in državna prvakinja v gorskem teku Mojca Koligar, prababica na skiroju Fanči Moljkin slovenska gledališka, filmska in televizijska igralka Darja Reichman.



Da so ženske že nekdaj v Zasavju igrale pomembno vlogo, dokazuje tudi izjemna Ana Dimnik, ustanoviteljica gostilne Dimnik, ki v Trbovljah stoji še danes. Zaradi ljubezni do vsega slovenskega so ji že za časa njenega življenja nadeli vzdevek Slovenska mati. Ob njeni smrti leta 1921 jo je na zadnjo pot pospremilo več kot deset tisoč ljudi.