Vlada za promocijo cepljenja najela kolumnista Nove24tv, Edvarda Kadiča

Vladni urad za komuniciranje je promocijo enega najpomembnejših projektov zadnjih let – cepljenja proti covidu-19, ki naj bi Slovenijo sčasoma pripeljal nazaj v normalne tirnice, zaupal Edvardu Kadiču. Ukvarja se z neverbalno komunikacijo, obenem pa piše tudi kolumne za spletno stran Nova24tv. Tako je Ukomu že izstavil račun za 1625 evrov, med drugim za "ažurno spremljanje tiskovnih konferenc" ter "tekoča sprotna usklajevanja idej".

Pot iz pandemije vodi tudi skozi zadostno precepljenost prebivalstva, zato se je tudi slovenska vlada v začetku leta lotila promocije cepljenja proti covidu-19. In za to nalogo najela Edvarda Kadiča oziroma njegovo podjetje Edvard Kadič s. p., ki se, sodeč po opisu na lastni spletni strani, ukvarja z neverbalno komunikacijo, govorico telesa in osebnostnim razvojem. Je tudi avtor več knjig, med njimi Govorica telesa in osebna karizma, katere naslovnico predstavljajo gole ženske noge. Obenem se pojavlja na spletni strani SDS naklonjene Nove24tv, kjer med drugim najdemo njegove kolumne "Je pravih moških v Sloveniji res vse manj" ter "Si drugorazrednosti res nismo krivi sami?". Za to spletno stran tudi komentira aktualno dogajanje kot "medijski strokovnjak". Na družbenih omrežjih pa ne skriva svoje podpore aktualni vladi oziroma stranki SDS.

Najnovejša raziskava, ki so jo opravili trije slovenski raziskovalci ob podpori Valicona in skupnosti Sledilnik za covid-19, sicer kažejo, da nepripravljenost za cepljenje izraža skoraj polovica vprašanih.

Kadič je 18. februarja sklenil pogodbo z Uradom vlade za komuniciranje Ukom za komunikacijske storitve za promocijo cepljenja, ki je težka 11.500 evrov. Pogodba oziroma v njej navedeno delo obsega tri glavne točke: priprava in izvedba celovite kampanje promocije cepljenja proti covid-19, komunikacijsko svetovanje, organizacijsko vodenje in usklajevanje projekta ter priprava medijskega načrta in zakup oglaševalskega časa in prostora.

icon-expand Edvard Kadic

Ukom je sicer 21. februarja letos poslal Kadiču, poleg njega pa tudi Luki Peršu, ki prek s.p.-ja ponuja novinarske storitve (pisal je tudi za vladi naklonjeno Novo24tv) ter podjetju Signatum, prošnjo, naj pripravijo ponudbo s ceno komunikacijskih storitev. "Izbrani izvajalec bo sklenil pogodbo z UKOM in vse storitve opravil za komunikacijsko ekipo UKOM, NIJZ ter morebitne zunanje sodelavce, ki bodo imenovani v to skupino,"je razvidno iz objavljene dokumentacije. Kadičeva ponudba znaša 11.500 evrov, tolikšna je tudi vrednost kasneje podpisane pogodbe. Naročnik, torej Ukom, naj bi v skladu s pogodbo Kadiču za pripravo kampanje plačal 2.300 evrov bruto, za njeno izvedbo 1.200 evrov, 1.625 evrov za komunikacijsko svetovanje, organizacijsko vodenje in usklajevanje, še dodatnih 700 evrov za pripravo medijskega načrta ter 800 evrov za administrativno pripravo v zvezi z zakupom oglaševalskega časa in prostora. Že marca so sledili prvi računi Ukomu. Kadič je 5. marca poslal prvi račun za 2300 evrov – šlo naj bi za pripravo kampanje. Drugi račun je sledil 19. marca v višini 1625 evrov, in sicer za komunikacijsko svetovanje. 16. aprila je Ukom dobil tretji račun za 700 evrov za pripravo medijskega načrta in zakup oglaševalskega časa in prostora. Tri dni kasneje pa še četrti račun, prav tako za 1.625 evrov. Katere storitve je Kadič zaračunal? Najbolj v oči bode zadnji račun za 1.625 evrov oziroma priloga k računu, iz katere je razvidno, da je Kadič omenjeni znesek zaračunal za štiri usklajevalne sestanke ter prav tako 'sprotno vnašal predloge in popravke v časovnico in seznam opravil'. Kot druga "pomembnejša opravila in dejavnosti" pa navedel "ažurno spremljanje spletne strani CepimoSe.si" ter "ažurno spremljanje tiskovnih konferenc in socialnih omrežij"; usklajevanje idej glede radijskega oglaševanja ter "tekoča sprotna usklajevanja idej".

icon-expand Priloga k računu. FOTO: Urad vlade za komuniciranje

V prilogi za drugi izstavljeni račun pa je navedel tri sestanke v živo in enega na daljavo, na katerih je s predstavniki NIJZ, MZ, Ukoma ter tudi vodjo Ukoma, Urošem Urbanijo, "izmenjeval poglede na možnosti, priložnosti in pasti za dejavnosti, ki jih bomo predvideli za izvajanje". Naprej Kadič navaja, da je predloge in popravke "sproti vnašal v časovnico in v seznam opravil" prek Google Drive. Kot druga opravila za 1.625 evrov pa je navedel še ureditev spletne strani CepimoSe.si, pripravo briefinga za novinarsko konferenco o tej spletni strani, pa tudi "posredovanje prošnje vplivnežem za izjave v podporo cepljenju". Za natanko katere storitve je zaračunal sprva 2.300, nato pa še 700 evrov, pa ni jasno.