Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

EEAS molči o kandidaturi Fajonove, odločanje preloženo na poznejši datum

Bruselj, 14. 07. 2026 14.40 pred 26 dnevi 4 min branja 35

Avtor:
N.V. STA +2
Tanja Fajon

V Evropski službi za zunanje delovanje (EEAS), ki jo vodi visoka zunanjepolitična predstavnica unije Kaja Kallas, niso želeli komentirati postopka imenovanja Tanje Fajon za posebno predstavnico EU za Sahel. Odločanje o tem, predvideno za sredino zasedanje stalnih predstavnikov članic, je bilo sicer po neuradnih informacijah odloženo. Predsednik SD Matjaž Han je razočaran nad dogajanjem v zvezi s kandidaturo in upa, da jo bodo članice vendarle potrdile na položaj.

Več videovsebin
  • Iz 24UR: Kandidaturo Fajonove preverja tudi KPK
    01:49
    Iz 24UR: Kandidaturo Fajonove preverja tudi KPK
  • Iz 24UR: O kandidaturi Tanje Fajon
    01:23
    Iz 24UR: O kandidaturi Tanje Fajon
  • Iz 24UR: Zaplet pri imenovanju Tanje Fajon
    02:30
    Iz 24UR: Zaplet pri imenovanju Tanje Fajon

"Ne komentiramo postopkov, ki so v teku. Gre za interni postopek, ki je tajen," je danes glede zapletov pri imenovanju Fajon povedala tiskovna predstavnica EEAS Anitta Hipper.

Na vprašanje, ali je nekdanja slovenska zunanja ministrica kandidaturo vložila sama ali jo je predlagala slovenska vlada, je odgovorila, da nima drugih podrobnosti.

Kaja Kallas in Tanja Fajon na zasedanju zunanjih ministrov EU
Kaja Kallas in Tanja Fajon na zasedanju zunanjih ministrov EU
FOTO: AP

Je pa Hipper glede postopka imenovanja posebnih predstavnikov EU pojasnila, da visoki zunanjepolitični predstavnik prek Politično-varnostnega odbora (PSC) v okviru Sveta EU države članice povabi k predlaganju kandidatov. Nato ob pomoči EEAS izvede izbirni postopek in o svoji odločitvi obvesti odbor. Uradno odločitev o imenovanju posebnega predstavnika na koncu sprejme Svet.

Kallas je sicer o imenovanju Fajon v nedeljo v Bruslju govorila tudi z novim zunanjim ministrom Tonetom Kajzerjem, ki jo je prosil za pojasnila o preglednosti izbirnega postopka.

Postopek imenovanja Fajon se je zapletel, potem ko naj bi ga zaustavila Slovenija. Odbor stalnih predstavnikov držav članic (Coreper) bi moral namreč o imenovanju odločati že pretekli teden, a so to točko umaknili z dnevnega reda. Nato so odločanje uvrstili na zasedanje, ki bo to sredo, vendar so ga po neuradnih informacijah znova odložili.

Preberi še Bo Kallasova branila svojo odločitev glede Fajonove?

Ob tem se v Bruslju neuradno omenja tudi možnost, da bi lahko Svet EU o imenovanju nekdanje slovenske zunanje ministrice za posebno predstavnico unije za Sahel glasoval tudi brez predhodne odobritve Coreperja. To bi lahko storil po pisnem postopku ali pa na enem od zasedanj Sveta, v okviru katerega se sestajajo ministri držav članic.

Za potrditev na položaj sicer kandidati oziroma kandidatke za posebne predstavnike EU, katerih izbor je v domeni visokega zunanjepolitičnega predstavnika unije, potrebujejo podporo t. i. kvalificirane večine držav članic. To pomeni 15 članic, ki predstavljajo najmanj 65 odstotkov vsega prebivalstva EU.

Kot smo včeraj poročali, glede imenovanja Fajonove sicer krožijo različne informacije, po nekaterih neuradnih informacij nekaterih virov naj bi premier Janez Janša preko najmočnejše evropske politične družine EPP uspelo doseči, da Fajon ne bi uživala dovoljšnje podpore držav članic. Informacijo smo preverili tudi pri Fajonovi, ki pa pravi, da te potrditve iz Bruslja nima.

Po naših neuradnih informacijah naj bi Janši Fajonova sicer posredno in neuspešno v preteklih dneh ponudila pojasnila o kandidaturi. Premier pa naj bi preko Evropske ljudske stranke medtem skušal preseči osamljenost Slovenije v nasprotovanju.

Preberi še Odločanje o kandidaturi Fajonove za posebno predstavnico EU naj bi odložili

Han razočaran nad dogajanjem

Predsednik SD Matjaž Han je v izjavi za novinarje v Ljubljani izpostavil, da so v stranki zelo ponosni na Fajon, ki ji je uspelo priti do ciljne črte za prevzem po njegovih besedah ene pomembnejših funkcij v Bruslju, kakršne doslej Slovenci niso imeli - po mnenju Hana prav zaradi "izkoriščanja nekaterih zadev za notranjo politiko".

Po naših informacijah je razpis v domeni zunanjega ministrstva. Fajon naj bi se nanj prijavila z motivacijskim pismom, življenjepisom, spremnim pismom in dodatno s priporočilom takratnega premjeja.

Nato se je vmešal zunanji minister Kajzer. Han je nad temi zapleti razočaran. "To ni postopek, ki bi ga vodila Slovenija, prijavila se je na razpis," je dejal in zagotovil, da ni šlo za poziv državi in da gre za funkcijo, ki Sloveniji ne pripada. Meni sicer, da je do prijave prišlo v času, ko je vlada opravljala tekoče posle, kar pa po njegovih besedah ni pomembno.

"Fajonova je šla skozi vse hude postopke, bilo je več kandidatk in kandidatov, ima oziroma je imela podporo 26 držav in jaz verjamem, da bo vendarle jutri glasovanje v Bruslju," je dodal Han.

Bivši premier in zunanji minister Miro Cerar pa je dejal, da je ta zagata zelo "neproduktivna za ugled Slovenije".

"Ker v primeru če gospa Fajon ni imenovana, bo treba čakati na novo priložnost, če se ne zgodi kej posebnega, po drugi strani moraš pa imet kvalitetne kandidate, očitno so njo ocenili za kvalitetno kandidatko," je dejal.

Koliko denarja Slovenija nameni regiji Sahel?

Neposredno Slovenija plačuje za prehransko varnost. Gre za namenski prispevek, ki predstavlja, kot pišejo na zunanjem ministrstvu, prioriteto na področju mednarodnega sodelovanja in humanitarne pomoči. Slovenija bo letos temu namenila 300.000 evrov.

Enak znesek je prispevala tudi lani in leta 2024. Preden je Fajonova postala ministrica, so bili prispevki bistveno nižji, leta 2022 je Slovenija za pomoč pri spopadanju z lakoto v Sahelu namenila 50.000 evrov, kar je šestkrat manj kot danes.

Burkina Faso
Burkina Faso
FOTO: AP

Sahel sicer zajema pet držav: Burkino Faso, Čad, Mali, Mavretanijo in Niger. Združeni narodi ocenjujejo, da so v regiji notranje razseljeni že štirje milijoni ljudi. Veliko je čezmejnih migracij, ljudje pa so izpostavljeni nasilju, nasilnim rekrutacijam, omejitvam gibanja.

Evropska unija je položaj posebnega predstavnika za Sahel uvedla pred 13 leti. Mandat traja slabi dve leti, proračun zanj pa znaša skoraj tri milijone evrov. Ta denar se zagotavlja iz proračuna EU, ki ga financirajo države članice. Upravljanje sredstev ureja pogodba med posebnim predstavnikom in Evropsko komisijo, sredstva so namenjena za plače, službena potovanja, varnost in delovanj urada. In plača na tem položaju znaša okoli 15.000 evrov na mesec.

tanja fajon sahel predstavnica kaja kallas
24ur.com Tanja Fajon o zapletih pri imenovanju: Ta hip je škoda večja za Slovenijo kot zame
24ur.com Tomaž Vesel uresničil svojo napoved in stopil v stik z opozicijo
24ur.com Dohodninski predlog NSi končal svojo pot v državnem zboru
24ur.com Poslanci odločili: referenduma o obrambnih izdatkih ne bo
24ur.com Sviz: Napovedanega protestnega shoda v sredo ne bo
24ur.com Poslanci potrdili predlog, da bi predsednik države potrjeval ministre
24ur.com Imenovanje Fajonove umaknili z dnevnega reda, a postopek še teče
Priporoča
  • vrtiljak sola 1
  • vrtiljak sola 2
  • vrtiljak sola 3
  • vrtiljak sola 4
  • vrtiljak sola 5
  • vrtiljak sola 6
  • vrtilka sola 7
  • vrtiljak sola 8
  • vrtiljak sola 9
  • vrtiljak sola 10
  • vrtiljak sola 11
KOMENTARJI35

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bella Ciao1
15. 07. 2026 12.11
Slovenija ni nikoli potrebovala zunanjih sovražnikov...peta klero kolona nas uničuje se 2000 let.
Odgovori
-2
0 2
Bella Ciao1
15. 07. 2026 12.10
Slovenija zopet na sramotni listi EU...po enem mesecu prodanovičev in logaristov
Odgovori
-1
1 2
Gašper15
14. 07. 2026 19.20
Spet bomo placevali za neumnosti doma pa so lacni ljudje
Odgovori
+7
7 0
JazAliTi
14. 07. 2026 18.53
Ona Afrike sploh videla ne bo. Vse bo komandirala iz Bruslja.
Odgovori
+5
6 1
frenk7
14. 07. 2026 18.33
Ker ima take rojake, janševci na oblasti, Fajon še sovražnikov ne potrebuje.
Odgovori
-10
3 13
JazAliTi
14. 07. 2026 18.38
Da ni janševcev bi nas ta nategunka žejne čez vodo peljala dokler bi se ji to fajn zdelo.
Odgovori
+10
13 3
frenk7
14. 07. 2026 18.32
Slovenija ne potrebuje nobenega drugega sovražnika, ima janševce in janšizem, kar je več kot dovolj.
Odgovori
-9
4 13
JazAliTi
14. 07. 2026 18.43
Kje je logika da se ljudem 3x zlažeš in še ti je premalo?
Odgovori
+7
9 2
Dolenjc5
14. 07. 2026 18.19
Han če ti je toliko hudo za Fajonovo jo zaposli v svojem podjetju bo čistila na Petrolu. Drugih referenc za kaj druzga tako in tako nima. Pa še to palica ima dva konca kaj sze počeli prejšna 4 leta premisli in se spomni.
Odgovori
+15
15 0
Dolenjc5
14. 07. 2026 18.14
Han razočaran. Če bi ti bilo kaj za slovenijo bi podpisal sprazum z zdajšno vlado vendar si še vedno hlapec Goloba. Čez 4 leta se bo to videlo. Glede Fajonove isto kot Bratuškova sama se promovira od Goloba ne vlade ali stranke pa išče pismo podpore poden od podna.
Odgovori
+14
14 0
Julijann
14. 07. 2026 17.42
Robi ga pa res biksa. Tanjo ima za super sposobno. Halo, ženska je skoraj zbankrotirala stranko in na dolga leta preživeta v politiki ni znala slovenske himne.
Odgovori
+21
21 0
Julijann
14. 07. 2026 17.38
Veš mandat kot zunanja ministrica si je urejala ta položaj. Slovenija je tudi namenila rekordne zneske za Afriko.
Odgovori
+17
17 0
Perivnik
14. 07. 2026 17.36
Fajon, ali za nagrado, kar si slabega naredila za Slovenijo, bi pa sedaj šla na dobro plačano službico?
Odgovori
+20
20 0
marker1
14. 07. 2026 17.26
Tovariš Han, si že pozabil kako je Fajonova onemogočila Peterleta, da bi v uniji prevzel visok položaj? Si pozabil, kako je 2022 pripomogla, da so odstavili sedanjega ministra Kajzerja? Si pozabil, kako v v evropskem parlamentu blatila svojega predsednika vlade? Tudi Kosovo ste podtaknili, čeprav je jasno, da je bila aktivna članica proslule organizacije bivše Juge. Vedno ko pride JJ na oblast, podtikate svoje nesposobne kadre v evropsko unijo.
Odgovori
+26
26 0
Julijann
14. 07. 2026 17.40
Kolikor se spominjam je Peterleta onemogočila Bratušek, saj je kandidiral za funkcijo v Svetu EU v času njene vlade.
Odgovori
+14
14 0
marker1
14. 07. 2026 18.07
Res je, drži!
Odgovori
+8
9 1
ap100
14. 07. 2026 17.01
človek ki širi sovraštvo in revanšizem do domačih ljudi, naokrog ne bi smel biti predstavnik eu kjerkoli
Odgovori
+14
19 5
ap100
14. 07. 2026 16.59
15.7.2030?
Odgovori
+5
6 1
Pujček
14. 07. 2026 16.53
Če se ji izmakne Sahel, pa bi lahko bila predstavnica EU za Saharo.
Odgovori
+16
17 1
patogen
14. 07. 2026 16.46
Metala je davkoplačevalski denar v SAHAL, začenši po 300.000 2024 in 2025, kar je plačevala Slovenija, ker si je rihtala tam dobro službico. Prej po 50.000 letno. Naključje? Zasluži si kazensko ovadbo.
Odgovori
+33
34 1
abmam
14. 07. 2026 16.45
Zato je pa tako lezla v r.. Kalasovi in Ursuli, ker je racunala, da bo imela od njih korist.
Odgovori
+29
29 0
Teofil
14. 07. 2026 16.42
Nekateri kar nočejo razumeti,da jim je rok uporabe potekel
Odgovori
+33
34 1
abmam
14. 07. 2026 16.42
Če bi dotična ženska kandidirala na trgu dela, bi se ji kaj slabo godilo. Tako si pa dotični politiki po zaslugi kolegov drug drugemu urejajo dobro plačane službice brez razpisov.
Odgovori
+28
28 0
LEVI HUMUS
14. 07. 2026 16.37
Nesposobni ne morejo biti na takšni funkciji
Odgovori
+24
25 1
bibaleze
Portal
Zakaj se sorojenci toliko prepirajo – in kaj se ob tem učijo?
Starši so jo prepoznali na spletu, nato je ostala brez službe
Starši so jo prepoznali na spletu, nato je ostala brez službe
Pri 14 letih je živela na ulici, danes jo občuduje ves svet
Pri 14 letih je živela na ulici, danes jo občuduje ves svet
Ali je vaš trebuh premajhen ali prevelik? Kdaj je čas za skrb?
Ali je vaš trebuh premajhen ali prevelik? Kdaj je čas za skrb?
zadovoljna
Portal
Med njima je kar 48 let razlike: Richard Gere in mlada soigralka ujeta v prisrčnih trenutkih
Imate nekaj kilogramov več? Te poletne obleke lepo poudarijo postavo
Imate nekaj kilogramov več? Te poletne obleke lepo poudarijo postavo
Dnevni horoskop: Strelci so odprti za spremembe, rake čaka sprostitev
Dnevni horoskop: Strelci so odprti za spremembe, rake čaka sprostitev
Trik za razpokane pete, ki ga ženske poleti obožujejo
Trik za razpokane pete, ki ga ženske poleti obožujejo
vizita
Portal
Znate izbrati pravo meso?
Kaj storiti, če bolijo kolki: ortoped razkriva preproste trike za zmanjšanje bolečine
Kaj storiti, če bolijo kolki: ortoped razkriva preproste trike za zmanjšanje bolečine
Zakaj vse več ljudi govori o prebavi
Zakaj vse več ljudi govori o prebavi
Želite shujšati? Skrivnost je v majhnih navadah in ne v dieti
Želite shujšati? Skrivnost je v majhnih navadah in ne v dieti
cekin
Portal
Zakaj Švedi znova pozivajo, naj prebivalci hranijo gotovino doma?
Kdo plača kosilo: starši ali odrasli otroci? Razprava deli družine po vsem svetu
Kdo plača kosilo: starši ali odrasli otroci? Razprava deli družine po vsem svetu
Stvari, za katere ljudje po 40. letu z veseljem plačajo več
Stvari, za katere ljudje po 40. letu z veseljem plačajo več
Pri zaposlitvah se vse spreminja: to so veščine, ki vam lahko prinesejo višjo plačo
Pri zaposlitvah se vse spreminja: to so veščine, ki vam lahko prinesejo višjo plačo
moskisvet
Portal
Urška Klakočar Zupančič odločno o govoricah o razhodu
3 znamenja, ki jih je najtežje osvojiti
3 znamenja, ki jih je najtežje osvojiti
Zgodovinsko! Prva Slovenka, ki ji je uspelo kaj takega
Zgodovinsko! Prva Slovenka, ki ji je uspelo kaj takega
Hrvatica, ki je po ločitvi postala ena najbogatejših ločenk na svetu
Hrvatica, ki je po ločitvi postala ena najbogatejših ločenk na svetu
dominvrt
Portal
Plevel med tlakovci vas ne bo več jezil: pomagajo vam stvari, ki jih imate v kuhinji
Trik naših babic prihrani vodo, čas in detergent
Trik naših babic prihrani vodo, čas in detergent
Če se na trati pojavljajo rjave lise, je razlog lahko precej bolj neprijeten, kot mislite
Če se na trati pojavljajo rjave lise, je razlog lahko precej bolj neprijeten, kot mislite
Razmišljate o novi kuhinji? Oblikovalci opozarjajo, da te barve izgubljajo priljubljenost
Razmišljate o novi kuhinji? Oblikovalci opozarjajo, da te barve izgubljajo priljubljenost
okusno
Portal
Po 50. letu telo potrebuje več beljakovin: 7 okusnih receptov za vsak dan
Pozabite na klasičen cheesecake: ta sočna različica je nekaj posebnega
Pozabite na klasičen cheesecake: ta sočna različica je nekaj posebnega
Italijanski sir, ki ga skoraj nihče ne pozna, a ga Italijani obožujejo
Italijanski sir, ki ga skoraj nihče ne pozna, a ga Italijani obožujejo
7 receptov naših bralcev, ki slavijo poletje in tradicijo
7 receptov naših bralcev, ki slavijo poletje in tradicijo
voyo
Portal
Hudičev odvetnik
Sommerdahlovi umori
Sommerdahlovi umori
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1897