'IEC bo slovenskim ribičem odvzela možnost ribolova na odprtem morju'

Več kot 11 let po podpisu arbitražnega sporazuma med Slovenijo in Hrvaško glede meje na morju in tri leta po končni razsodbi arbitražnega sodišča v Haagu, ki je določilo morsko in kopensko mejo med državama, Hrvaška še vedno ne priznava te razsodbe. Zdaj pa vladajoča HDZ celo napoveduje razglasitev izključne gospodarske cone (IEC) v Jadranu. Predsednik republike Borut Pahor, ki je kot takratni premier 4. novembra 2009 v Stockholmu skupaj s hrvaško premierko Jadranko Kosor podpisal arbitražni sporazum in ob tem vzkliknil "Kakšen fantastičen dan!", meni, da "Slovenija upravičeno pričakuje, da se bosta Italija in Hrvaška o odločitvi o razglasitvi izključnih ekonomskih con posvetovali s Slovenijo in upoštevali njene interese".

"Slovenija je pomorska država. Razglasitev izključnih ekonomskih con s strani Republike Italije in Republike Hrvaške ne vpliva na pomen razsodbe arbitražnega sodišča o meji med Slovenijo in Hrvaško in obveznosti Hrvaške, da to razsodbo spoštuje," je ob tem poudaril predsednik Pahor. Prepričan je tudi, da uveljavitev izključne ekonomske cone Italije in Hrvaške ne pomeni, da Slovenija nima pravice do dostopa do odprtega morja.