Egipt – najboljši all inclusive oddih po noro ugodnih cenah!

V deželo faraonov lahko udobno poletite kar iz Ljubljane : v živahno Hurgado vsako soboto in nedeljo , v sončni Sharm el Sheikh pa ob sredah od 21. 6. do 25. 10.! V ceno aranžmaja je poleg povratne letalske vozovnice vključenih še 20 kg oddane prtljage, izbrana namestitev v Egiptu, prevoz z letališča do hotela in nazaj ter slovenski predstavnik na destinaciji. A to še ni vse: tako Hurgada kot Sharm el Sheikh slovita po hotelih z izvrstno all inclusive ponudbo , tako da ni panike, če kdaj prespite zajtrk, saj vas bo ob prihodu na bazen oziroma plažo že čakal okusen bar z izvrstnimi prigrizki ter osvežilnimi napitki.

Ob tako norem tempu življenja si vsak med nami zasluži vsaj dostojen in brezskrben letni dopust ! In ne, za kraljevske počitnice vam ni treba zapraviti celega premoženja – popoln all inclusive oddih je namreč dostopen vsaki denarnici!

Recept za popolne brezskrbne počitnice

V Egiptu že stoletja znajo veličastno pogostiti svoje goste. Visoke postrežbe so bili deležni že faraoni, egiptovski narod je vselej spoštljivo ravnal tudi s kolonizatorji, zato ne čudi, da sta se njihova gostoljubje in ustrežljivost ohranila vse do današnjih dni. Večina hotelov v Egiptu namreč slovi po izjemni all inclusive storitvi, kar pomeni, da vam med počitnicami ni treba skrbeti za popolnoma nič! Hrano in pijačo ves dan vidite povsod, kamor vam seže pogled, številni hoteli so opremljeni tudi z vodnimi parki in sprostitvenimi spa centri, nekatere obdaja celo lasten koralni greben, povsod se lahko pohvalijo z bogatim dnevnim ter večernim animacijskim programom, najmlajši pa se lahko preko dneva zabavajo v otroških klubih. To pomeni, da lahko na dopustu date možgane resnično 'na off' in uživate v trenutku – ter si želite, da bi ta trajal, in trajal ...

Po poteh faraonov do puščavskih sipin

Najbolj znani egiptovski letovišči sta Hurgada in Sharm el Sheikh. Obe ležita ob Rdečem morju, ena na vzhodni, druga na zahodni strani. To pomeni, da v obeh krajih lahko občudujete neverjetni podvodni svet Rdečega morja, a so hoteli v Sharm el Sheikhu v rahli prednosti, saj imajo skorajda vsi neposreden dostop do koralnih grebenov z lastne plaže, medtem ko je v Hurgadi to bolj kot ne domena letovišča Makady Bay, ki leži nekaj deset kilometrov južno od mesta.

A to še zdaleč ne pomeni, da med počitnicami v Hurgadi obstaja najmanjša možnost dolgočasja: nekdanja majhna ribiška vasica je namreč odlično izhodišče za izlet v Luxor, enega najpomembnejših zgodovinskih znamenitosti Egipta. Avanturistična dogodviščina se prične v impresivnem tempeljskem kompleksu Karnak s porušenimi templji, kapelicami in svetim jezerom, ki je zapuščina različnih faraonov skozi obdobje več kot 2 tisoč let. Od tam pelje pot s čolnom preko reke Nil v Zahodne Tebe, do Doline kraljev in njihovih čudovito okrašenih grobnic ter pogrebnega templja kraljice Hačepsut, edinega terasastega templja v Egiptu, ki je postavljen v naravnem amfiteatru v pečinah.