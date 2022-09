Egipt, privoščite si najboljši all inclusive oddih te jeseni in zime

Evropska tla je začela prekrivati jutranja megla, mraz se počasi, a vztrajno zajeda v naš vsakdan in daje jasno vedeti, da se približuje zima. Letni čas, v katerem lahko samo sanjate o prijetnih temperaturah, toplem morju in uživanju ob bazenu - ali pa poskrbite, da sanje postanejo resničnost in rezervirate super all inclusive počitnice v Hurgadi ter si privoščite prijeten pobeg v deželo faraonov, kjer poletje traja skozi vse leto.

Hurgada je bila nekoč majhna egiptovska ribiška vasica, danes pa gre za gosto poseljeno počitniško letovišče z več kot stotimi luksuznimi all inclusive namestitvami za vsak žep , ki so vam s Počitnice.si to jesen in zimo na voljo po še posebej ugodnih cenah . Od oktobra do aprila lahko namreč v Hurgado poletite vsako nedeljo z direktnim letom iz Ljubljane , ob sredah pa iz Graza .

Na Počitnice.si , slovenski neodvisni spletni turistični agenciji za rezervacije počitnic in potovanj z možnostjo svetovanja imajo na enem mestu zbrane ponudbe vseh organizatorjev potovanj v širši regiji, zato si lahko oblikujete počitnice v Hurgadi po vaši meri. Pomagate si lahko s praktičnim iskalnikom ali pa jim na info@pocitnice.si preprosto sporočite svoje želje glede odhodnega letališča, namestitve ter števila potnikov in že v nekaj urah boste na e-mail prejeli najugodnejše all inclusive ponudbe za nepozaben oddih v Hurgadi! Izkušeni svetovalci na Počitnice.si so vam na voljo tudi na telefonski številki 01 280 30 00, od ponedeljka do sobote pa jih lahko osebno obiščete tudi v njihovih agencijah v Supernovi Ljubljana Rudnik ali Supernova Kranj Primskovo .

Počitnice v Hurgadi so idealna izbira za vse generacije: tako za pare in mlade družine, ki si želijo akcije skozi ves dan, kot tudi za posameznike in seniorje, ki hlepijo po počitku ter popolni sprostitvi ob poležavanju na plaži ali ob bazenu z osvežilno pijačo v roki. Ta je seveda del izjemne all inclusive ponudbe . ki poleg neomejene hrane in pijače obsega tudi bogat dnevni ter večerni animacijski program, najmlajši pa se lahko vsak dan zabavajo v otroških klubih. Številni hoteli so opremljeni z vodnimi parki, nekatere pa obdaja celo lasten koralni greben, ki je ponekod na območju Makady Bay dostopen celo z obale.

V Hurgadi je poskrbljeno tudi za tiste, ki si želijo spoznati destinacijo izven hotelskega kompleksa. Ljubitelje zgodovine bo zagotovo očaral Luxor , ki je ena najpomembnejših zgodovinskih znamenitosti Egipta. Najprej se boste zadržali v impresivnem tempeljskem kompleksu Karnak s porušenimi templji, kapelicami in svetim jezerom, ki je zapuščina različnih faraonov skozi obdobje več kot 2 tisoč let. Nato vas bo pot s čolnom preko reke Nil vodila v Zahodne Tebe, do Doline kraljev, kjer boste obiskali nekaj čudovito okrašenih grobnic, ki so bile ročno vklesane v skalo pečin doline in navdušujejo s svojo velikostjo in okrasjem. Od tam se boste odpravili do pogrebnega templja kraljice Hačepsut, edinega terasastega templja v Egiptu, ki je postavljen v naravnem amfiteatru v pečinah in se dviga iz puščavske ravnice. Pred povratkom v Hurgado se ustavite še pri Memnonovih kolosih – dveh kipih, visokih približno 18 metrov, ki prikazujeta kralja Amenhotepa III v sedečem položaju in sta nekoč varovala kraljev tempelj.

Po adrenalin na safari, po avanture pa na egiptovske Maldive

Za adrenalinske navdušence bo v Hurgadi kot nalašč safari izlet v puščavo. Okrog poldneva se boste z džipi odpeljali na izhodiščno točko in se po preizkusni vožnji s štirikolesniki pod vodstvom izkuženih puščavskih vodnikov podali na približno 35 kilometrov dolgo pot med gorami in sipinami do vasice Beduinov - arabske nomadske etnične skupine, ki živi daleč stran od sodobnega sveta. Za dobrodošlico vam bodo ponudili svoj črni čaj, nato pa vam predstavijo svoje življenje in tradicije. Sprehodili se boste po njihovi vasi, in imeli možnost jahati kamele, nato pa vam postrežejo še z okusno večerjo z žara in brezalkoholnimi napitki. Ob povratku v civilizacijo imejte pripravljen fotoaparat, saj boste lahko na poti posneli čudovite fotografije sončnega zahoda. V Hurgadi sonce namreč vzhaja z morja, zahaja pa za gorami.

Na svoj račun boste v Hurgadi prišli tudi avantur in zabave željni počitnikarji, ki lahko toplo vreme izkoristite za celodnevni izlet na Orange Bay. Na poti se boste ustavili na dveh koralnih grebenih, kjer boste lahko snorkljali in opazovali bogat in barvit podvodni svet Rdečega morja, s kančkom sreče boste videli tudi delfine. Na ladji vam bodo postregli okusno kosilo, po okrepčilu pa se boste izkrcali na Orange Bayu, ki ga nekateri radi poimenujejo tudi Maldivi Rdečega morja. Tukaj boste lahko uživali v kristalno čisti vodi in čudovitem razgledu, medtem ko se boste sproščali na ležalnikih pod senco tropskih senčnikov. Tudi tukaj je fotoaparat del obvezne opreme, saj je otok poln izjemnih kulis za popolne počitniške fotografije.