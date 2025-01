Odgovorili agenciji za energijo: EK zaskrbljena zaradi dogajanja glede omrežnine

Evropska komisija je v torek odgovorila na pismo agencije za energijo. V njem je jasno zapisala, da je evropska zakonodaja glede regulatornih organov jasna in določa stroga pravila za zagotovitev njihove neodvisnosti. Komisija je zato generalnemu direktorju direktorata za energijo pri ministrstvu za okolje, podnebje in energijo Hinku Šolincu posredovala dopis, v katerem je izrazila zaskrbljenost nad dogajanjem in ga opozorila na veljavno zakonodajo EU.

Agencija za energijo je decembra in nato še januarja Evropsko komisijo obvestila o dogajanju v zvezi z uvedbo novega sistema obračunavanja omrežnine v Sloveniji, opisala je tudi dogajanja v zvezi s poskusi poseganja v neodvisnost regulatorja.

"Če bi slovenska vlada sprejela ukrepe, ki bi ovirali neodvisnost slovenskega regulatorja, bodo pristojne službe ocenile, ali je treba sprožiti postopek ugotavljanja kršitev obveznosti po pravnem redu EU. Na ta način bi se prepričali, ali Slovenija izpolnjuje svoje zakonodajne obveznosti," je zapisano v pismu, ki ga je v svojem in v imenu evropskega komisarja za energijo Dana Jorgensena podpisala generalna direktorica direktorata za energijo v Bruslju Ditte Juul Jorgensen.

Ob tem je dodala, da postopek za ugotavljanje kršitev ne bi omogočal pravnega varstva v tem primeru. Za to so namreč odgovorna nacionalna sodišča držav članic "kot prva linija zaščite zakonskih pravic v skladu z zakonodajo EU".

Odgovor iz Bruslja so prejeli tudi na ministrstvu za energijo, a ga za zdaj ne želijo posredovati. Neuradno zato, ker sta minister in sekretarka Tina Seršen službeno odsotna. Iz tujine naj bi se vrnila v popoldanskih urah, ko naj bi se ministrstvo tudi uradno odzvalo na prejeti odziv generalnega direktorata za energijo. Velja opozoriti, da direktorat v Slovenijo piše tudi v imenu in na zaprosilo komisarja Dana Jørgensena.

To pismo hkrati odpira tudi vprašanje, kaj bo vlada storila jutri, ko naj bi na redni seji pretresala ukrepe, kako rešiti zagato v zvezi z novim omrežninskim sistemom. Spomnimo, resorni minister Bojan Kumer je že pretekli teden javno napovedal, da bo vlada na naslednji, torej jutrišnji, seji sprejela sklep in v državni zbor poslala predlog za razrešitev preostalih treh članov sveta agencije za energijo. Gre za člane, ki niso uslišali poziva predsednika vlade Roberta Goloba in odstopili.

Nov sistem omrežnine razburja

Nov sistem obračunavanja omrežnine razburja že od oktobra lani, ko je bil po večkratni prestavitvi uveden. Medtem ko naj bi po navedbah agencije za energijo zagotovil pravičnejše plačevanje stroška omrežnine kot prej, pa je za nekatere skupine uporabnikov prinesel višje zneske na položnicah za električno energijo.

Da višja omrežnina ne bi vplivala na končni strošek za elektriko, je vlada novembra lani sklenila spremeniti in podaljšati regulacijo cen električne energije za gospodinjstva v zimski sezoni, nato pa je tudi ob pritiskih iz gospodarstva tik pred božičem agencijo pozvala k vrnitvi obračunavanja omrežnine po starem sistemu s februarjem.

Ob zaostritvi spora bo vlada po napovedih v četrtek državnemu zboru predlagala razrešitev treh članov sveta agencije, ki po njenem pozivu niso odstopili sami. V poslanski skupini Svoboda pa so napovedali pripravo predloga zakona za blažitev učinkov nove ureditve omrežnine.