Ekipa fantov Flare razvila pametno kresničko za določanje lokacije otrok

Verjetno nas lahko večina reče, da v srednji šoli ni ravno vedela, kaj bi radi v življenju počeli. Ekipa fantov Flare, starih od 17 do 19 let, pa se je svoje kariere že lotila, in to s pametno kresničko. Z njo lahko starši določijo lokacijo, kje bi otrok moral biti in kdaj - na primer v šoli. Kresnička jih opozori tudi, ali ta zaide kam drugam. Namesto telefona lahko ta otrokom služi tudi za to, da samo z gumbom sporočijo staršem, da jih lahko, recimo, pridejo iskat, z več kliki pa lahko celo oddajo znak, da so v nevarnosti. Med epidemijo, ko otroci niso hodili v šolo, pa je ekipa svojo kresničko še izpopolnjevala.

