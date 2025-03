Ekipa, ki bi znala 'prave žičke' prerezati v spanju

S soncem obsijana odmaknjena lokacija v ljubljanskem Sostrem. Na obrobju gozda stavba, na kateri visi slovenska zastava. Železna vrata, zapornica in kamera na vhodu dajejo vedeti, da za njimi ne stoji običajna stanovanjska hiša. In če na dvorišču opazite moške v črnih oblačilih z baretkami in posebnimi našitki na rokavih, vam ti povejo, da gre za pripadnike Specialne enote Slovenske policije. Natančneje, za oddelek za protibombno zaščito.

Rekli bi jim Rdeči panterji, a nam takoj pojasnijo, da gre bolj za mednarodno uveljavljen izraz, ki ga sami redko uporabijo. "Včasih za koga, ki je že dolgo z nami, rečemo, da je sivi panter," se pošalijo in sproščeno vzdušje, v katerem ob kavi teče spoznavni pogovor, takoj da vedeti, da so kljub svoji vrhunski izurjenosti in specifičnemu znanju, s katerim rešujejo življenja, pod uniformo preprosti ljudje. Ob vprašanju, koliko junakov, ki kot v filmih režejo žičke na eksplozivih, šteje njihov oddelek, se spogledajo in poveljnik Specialne enote Robert Radkovič hitro pojasni, da odgovorov na določena vprašanja iz varnostnih razlogov ne bodo mogli podati. "Več kot enega in manj kot tisoč," je kompromis, ki spet nastane med smehom.

Poveljnik Specialne enote dr. Robert Radkovič FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Novo interventno vozilo, edino takšno v Sloveniji Nič kaj skrivnostni pa niso glede njihove najnovejše pridobitve – interventnega vozila, ki je posebej opremljeno za delo bombnih tehnikov ob najavah ali najdbah sumljivih predmetov, pri ogledu kraja eksplozije in pri posredovanju ob sumu uporabe nevarnih agensov in snovi. Pripadniki enote so pravkar končali usposabljanje za upravljanje z njim. "Po letu 2001 so se stvari spremenile, vse več je bilo groženj, ki so vsebovale kemikalije, biološke agense in druge snovi, posledično so se klasični bomb squadi morali transformirati v nekakšne enote za nevarne snovi – t. i. hazmat enote. Takšna je nova realnost – bombni tehnik ni več samo bombni tehnik, ampak se mora kar naenkrat ukvarjati s kemikalijami, biološkimi grožnjami, radioaktivnimi snovmi ... In zdaj smo dobili opremo, ki odgovarja vsem grožnjam, s katerimi se srečujemo," pojasni Klemen Pogačar, višji policijski inšpektor.

Najnovejša pridobitev Specialne enote – interventno vozilo, ki je edino takšno v Sloveniji in širši okolici. icon-picture-layer-2 1 / 4

Vozilo, katerega nakup je bil financiran s pomočjo evropskih sredstev, je nekakšen hibrid med gasilskim tovornjakom in vozili, kakršne enota že ima, in je edino takšno v Sloveniji, pa tudi širši okolici. Ker evropski projekt traja vse do leta 2027, še ni povsem dokončno opremljeno, vsekakor pa že lahko izvozi na teren. Medtem ko je vozilo na svojem levem boku identično gasilskemu tovornjaku, ima v zadnjem delu robota, na desni strani pa prostore za protibombno obleko, plinotesno obleko, alpinistično obleko, šotor, bazen in podlogo za dekontaminacijo, opremljeno je tudi z rentgenom, električnim orodjem, agregatom, visokotlačno črpalko in kubikom vode. V kabini so prostor za upravljanje robota in dva stola, v katera je integriran dihalni aparat. Namenjeno je prevozu dveh oseb, saj intervencije vedno potekajo v paru.

Klemen Pogačar, višji policijski inšpektor in inštruktor v centru za usposabljanje v Budimpešti. FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Beli prah ni vedno moka ali sladkor Prvi posredovalci Oddelka za protibombno zaščito so bili na področju dekontaminacije do zdaj povsem odvisni od služb zaščite in reševanja. Novo vozilo pa jim omogoča tudi dekontaminacijo na kraju dogodka, kjer bo šlo za sum, da so bile prisotne kemične, biološke ali radiokativne snovi. "Pri pošiljkah belega prahu ne gre vedno za moko ali sladkor, izkazalo se je že, da prah, ki je bil poslan, ni bil nenevaren. Pesticid, insekticid, tudi cianovodikova kislina se je pošiljala ... Takrat vidiš, da res potrebuješ opremo, da moraš biti zaščiten. Zaradi možnosti lastne dekontaminacije zdaj ne bomo več toliko obremenjevali gasilcev, bomo pa z njimi seveda še naprej sodelovali in tudi njim predstavili to univerzalno vozilo," še pove Pogačar. In če mislite, da je dekontaminacija nekaj, česar ne izvajajo pogosto, vas bo presenetil podatek, da so jih nekoč opravili kar osem v enem dnevu. "Naš rekord je osem intervencij v enem dnevu na različnih lokacijah. Takrat smo si morali z gasilci izmenjavati opremo, zato smo potem tudi začeli razmišljati o tem, da potrebujemo svojo opremo za dekontaminacijo. In tak dan z osmimi intervencijami se nam je potem ponovil še enkrat!" opiše Matevž Gladek, višji policijski inšpektor.

Matevž Gladek, višji policijski inšpektor, med upravljanjem robota. FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Z 38-kilogramsko obleko v boj z eksplozivom Primarna naloga oddelka za protibombno zaščito je sicer ukrepanje ob sumljivih predmetih – takšnih intervencij imajo na leto tudi več kot 20 – in deaktiviranje eksplozivih naprav, kar storijo dvakrat ali trikrat letno. Pri takšnih intervencijah se večinoma uporablja robota, ki predmet razbije z vodnim topom. Ob tej priložnosti spoznamo Teodorja, ki ima za seboj že kar nekaj uspešnih akcij. Opremljen je s kamerami in različnim orodjem, upravlja se ga daljinsko, kako daleč lahko gre, pa je odvisno od motenj v okolici – na čistini lahko doseže tudi kilometer.

Robot Teodor ima za seboj že nekaj uspešnih akcij. icon-picture-layer-2 1 / 6

Kadar Teodor ne more opraviti svojega dela, se na teren poda bombni tehnik, ki si za zaščito pred nevarnostjo nadene kar 38 kilogramov težko protibombno obleko, sestavljeno iz čelade, zaščite nog, trupa in rok z izjemo dlani. Čeprav obleka ne zagotavlja 100-odstotne varnosti, je v njej podlaga, ki silo razporedi po telesu, zato je možnost preživetja večja. Lahko se jo dopolni tudi s podobleko in dihalnim aparatom.

Kadar robot ne more opraviti svojega dela, se na teren poda bombni tehnik. icon-picture-layer-2 1 / 7

Petdnevna intervencija in sedem ton kemikalij Policijska enota, v kateri sicer ni nobene ženske, ima intervencije skoraj vsak dan. Na dan našega obiska so na primer do 10. ure že izvozili z dvema voziloma. Število intervencij skozi leta ne narašča, se je pa spremenil način, kako storilci pristopajo do izdelave eksploziva, pojasni Pogačar. "Če smo prej imeli večinoma ročne bombe in stvari, ki so jih po vojni pripeljali z območja bivše Jugoslavije, imamo zdaj čedalje več primerov, kjer ljudje improvizirajo. In bolj kot improvizirajo, več je možnosti, da jim ne uspe." Prav zato so doma narejeni eksplozivi tudi njihove najbolj nevarne intervencije. "Ljudje doma izdelujejo ogromno pirotehnike, mešajo eksploziv. Največja intervencija, na katero smo šli, je trajala pet dni. Pri moškem, ki je izdeloval eksplozivna sredstva, smo našli kar sedem ton kemikalij. Nevarne snovi, ki smo jih odkrili, smo odpeljali in uničili na za to določenem območju," se spominja poveljnik Radkovič. Predstavijo nam tudi nekaj takšnih naprav, ki jih hranijo za edukativne namene:

Doma narejena eksplozivna naprava, ki so jo leta 2007 zasegli na mejnem prehodu Obrežje. Izdelali so jo na Hrvaškem, namenjena pa je bila na Švedsko. Potem ko so jo razbili z vodnim topom, so jo sestavili nazaj, prižgali mobitel, videli, kje se je lastnik prijavil v omrežje, dobili DNK in z informacijami pomagali tako Hrvatom kot Švedom, da so prijeli storilce. icon-picture-layer-2 1 / 3

Ves čas na voljo Policiji Pomoč bombnih strokovnjakov Policiji je nepogrešljiva tudi pri ogledih krajev eksplozij in zasegih eksplozivnih naprav. "Pokličejo nas vedno, ko so naloge za policiste prenevarne, v primeru, ko gre za eksploziv, detonatorje, sumljive predmete ... Mi smo namreč tisti, ki imamo ustrezno opremo in specifično znanje za to," še pove Pogačar. Na oddelku za protibombno zaščito se lahko zaposlijo policisti, ki so se z dosedanjim delom izkazali in so pripravljeni opraviti vsa potrebna usposabljanja. Enakih se udeležujejo tudi pripadniki Slovenske vojske in Civilne zaščite, ki delajo z NUS. "Dobrega bombnega tehnika odlikuje znanje, povezano z elektrotehniko, pa tudi na področju kemije, fizike in eksplozivov. Biti mora človek z veliko volje, zanimanja za te zadeve in tehničnega znanja," oceni.

Specialna enota policije, oddelek za protibombno zaščito FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand