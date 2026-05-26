Ekipa še ni sestavljena: 'Dokler ni dogovorjeno vse, ni dogovorjeno nič'

Novoizvoljeni predsednik vlade Janez Janša je po izvolitvi v DZ minuli petek napovedal, da bodo pogovore o kadrovskem razrezu začeli v začetku tega tedna. Sodeč po informacijah iz političnega zakulisja so sicer ti med koalicijskimi partnericami tekli tudi že pred tem, sočasno s pogovori o oblikovanju koalicije in usklajevanju koalicijske pogodbe. Pogovori o kadrih četrte Janševe vlade pa intenzivno potekajo tudi v teh dneh.

Medtem ko za nekatere resorje tako rekoč ni več dvoma, kdo jih bo vodil in so v teku tudi že pogovori o ožjih ekipah na ministrstvih, pa je glede vodenja drugih še nekaj nejasnosti. V strankah tako tudi v neformalnih pogovorih ponavljajo, da "dokler ni dogovorjeno vse, ni dogovorjeno nič". Med nedorečenimi zadevami pa je denimo zadnje dni ostajalo odprto vprašanje, kateri stranki in kateremu kandidatu bi lahko pripadlo vodenje ministrstva za pravosodje. Ker so boj proti korupciji in ustanovitev posebnega telesa, ki bi se ukvarjalo s tem, tako imenovanega Skoka, kot eno glavnih prioritet izpostavljali prav Demokrati, utegnejo vodenje tega resorja prevzeti prav v tej stranki.