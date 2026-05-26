Ekipa še ni sestavljena: 'Dokler ni dogovorjeno vse, ni dogovorjeno nič'

Novoizvoljeni predsednik vlade Janez Janša je po izvolitvi v DZ minuli petek napovedal, da bodo pogovore o kadrovskem razrezu začeli v začetku tega tedna.
Sodeč po informacijah iz političnega zakulisja so sicer ti med koalicijskimi partnericami tekli tudi že pred tem, sočasno s pogovori o oblikovanju koalicije in usklajevanju koalicijske pogodbe. Pogovori o kadrih četrte Janševe vlade pa intenzivno potekajo tudi v teh dneh.
Medtem ko za nekatere resorje tako rekoč ni več dvoma, kdo jih bo vodil in so v teku tudi že pogovori o ožjih ekipah na ministrstvih, pa je glede vodenja drugih še nekaj nejasnosti. V strankah tako tudi v neformalnih pogovorih ponavljajo, da "dokler ni dogovorjeno vse, ni dogovorjeno nič".
Med nedorečenimi zadevami pa je denimo zadnje dni ostajalo odprto vprašanje, kateri stranki in kateremu kandidatu bi lahko pripadlo vodenje ministrstva za pravosodje. Ker so boj proti korupciji in ustanovitev posebnega telesa, ki bi se ukvarjalo s tem, tako imenovanega Skoka, kot eno glavnih prioritet izpostavljali prav Demokrati, utegnejo vodenje tega resorja prevzeti prav v tej stranki.
Sočasno teče tudi priprava zakonske podlage za ustanovitev oz. formiranje Skoka, za katero je Janša že napovedal, da jo bodo, če bo možno, dorekli še preden bo predlagana vlada. Nekateri sogovorniki iz koalicijskih strank tako ocenjujejo, da je časovnica vlaganja liste ministrskih kandidatov tesno povezana s pripravo tega zakonskega predloga, ki pa doslej še ni v parlamentarnem postopku.
Uradnih izjav o kadrovskem razrezu v strankah po večini ne dajejo. Ob robu seje DZ je te danes na kratko komentiral le vodja poslancev Demokratov in najverjetnejši kandidat za bodočega ministra za zdravje Tadej Ostrc, ki je dejal, da po njemu znanih informacijah zapletov v pogovorih o kadrovskem razrezu ni. Ocenil pa je še, da je pomembno, da prej dorečejo vse podrobnosti, da bo lahko nova vlada, ko bo nastopila mandat "zelo hitro tudi operativna".
Tudi o tem, ali bo sam kandidat, je ponovil le, da je zaenkrat poslanec in vodja poslanske skupine, lista kandidatov "bo vložena, ko bo vložena", mandat za pogajanja v njihovi stranki pa ima predsednik Anže Logar, ki mu "100-odstotno zaupajo".
V strankah morajo sicer po večini skladno s svojimi statuti imena svojih ministrskih kandidatov še pred vložitvijo liste v DZ potrditi na organih strank.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.