Ekipa TEGLZAROŽE zmagala na Evropskih statističnih igrah

Na 4. Evropske statistične igre se je prijavilo skupaj več kot 11.000 dijakov iz 16 evropskih držav, so sporočili z državnega statističnega urada in pojasnili, da se je na evropski ravni tekmovanja med sabo pomerilo 61 ekip. V sklepnem delu tekmovanja je bila njihova naloga pripraviti video o temi 'Informacije in dezinformacije: uradni statistični podatki v svetu, preplavljenem s podatki'. Ekipe so bile pri tem zelo ustvarjalne in so na najrazličnejše načine prikazovale, kakšen pomen imajo uradni statistični podatki v našem vsakdanjem življenju.

Mednarodna žirija, ki so jo sestavljali evropski strokovnjaki, je v obeh kategorijah (14–16 let ter 16–18 let) določila vrstni red najboljših petih ekip. V kategoriji B, v starostni skupini 14 do 16 let, je prvo mesto zasedla ekipa TEGLZAROŽE iz Slovenije, in sicer Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer. Zmagovalni video ima naslov Don’t be a fake news fool (Ne bodi butec in ne nasedaj lažnim novicam).